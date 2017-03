Még mindig nincs megállapodás az új egészségügyi törvényjavaslatról

Donald Trump ma találkozott a Republikánus Párt vezetőivel annak érdekében, hogy meg tudjanak állapodni az új egészségügyi törvénytervezet részleteiről, amiről a mai nap folyamán szavaznak a képviselőházi republikánusok. A friss hírek szerint azonban a tárgyalások nem jártak sikerrel, így egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz meg a képviselőházban a javaslat elfogadásához szókséges 216 szavazat és akkor még a szenátusi szavazásról nem is beszéltünk.Az idő sürgeti a republikánus döntéshozókat és lehet, hogy végül átmegy ez a tervezet a módosításoknak köszönhetően, azonban ez az ügy is rávilágít arra, hogy Donald Trump párton belüli támogatottsága nem teljeskörű, ez pedig akadályokat gördíthet a későbbi intézkedései elé is. Tulajdonképpen ez az új amerikai elnök első igazi törvényhozási próbája, így a piacok árgus szemekkel figyelik a szavazás eredményét.