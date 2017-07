Még van visszaút a Brexitből a londoni polgármester szerint

Optimista vagyok, hogy van visszaút a Brexitből.

Ehhez arra lenne szükség, hogy a Jeremy Corbyn által vezetett, a legutóbbi előrehozott választásokon a várakozásoknál sokkal jobban teljesítő Munkáspárt kijelentse: amennyiben hatalomra kerülnek, megakadályozzák a Brexitet, vagy újabb népszavazást írnak ki, amikor már megvan a konkrét kilépési megállapodás (vagy épp nem sikerült semmiben megállapodni).

- foglalt állást a kérdésben a londoni polgármester.Ahhoz azonban, hogy a 2016. júniusi népszavazást, amelyen a szavazók 52%-a a kilépés mellett foglalt állást, érvényteleníteni lehessen, egy új (hiteles) szavazást kellene tartani.A hangsúly azon van Khan szerint, hogy a pártnak feketén-fehéren állást kell foglalnia a kérdésben, így a választók mérlegelni tudják, hogy pontosan mit is akarnak.A polgármester kijelentése csak tovább mélyíti a Munkáspárton belüli ellentéteket, ugyanis míg, akadnak olyanok is, akik egyre jobban hajlanak egy újabb népszavazásra.Ők valószínűnek attól tartanak, hogy mivel a párt szavazói közül sokan a bennmaradás mellett voksoltak tavaly, ezért félő, hogy egy túl kemény Brexit-párti állásponttal elidegeníthetik őket. Arról nem is beszélve, hogy az EU-tagság melletti állásfoglalás révén nem kizárt, hogy a toryk szavazótáborából is elcsábíthatnának olyanokat, akiknek fontosabb a Brexit megakadályozása, mint egyéni pártpreferenciájuk.Egyelőre azonban nem ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. A Munkáspárt szóvivője a londoni polgármester szavaira reagálva elmondta, hogy