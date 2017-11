Megkapta az ajándékot Magyarország, amiről álmodtunk

A fizetési mérleg többlete továbbra is jelentős, 2014-16 között átlagosan a GDP 3,7%-a volt. Ez csökkenhet, de továbbra is többletes lehet, 2019-re 1,6%-os értéket vár a Fitch .

. Az uniós források beáramlása, valamint a magánszektor és az állam adósságának csökkenése mérsékelte Magyarország nettó külső adósságát. Ez idén a GDP 9%-a lehet a 2014-es 53% után. Ezzel jelentősen közelítettünk a hasonló besorolású országok értékéhez.

a 2014-es 53% után. Ezzel jelentősen közelítettünk a hasonló besorolású országok értékéhez. Az adósságrátánk is szépen csökkent, a hitelminősítő szerint 2017 végére a GDP 72%-ára mérséklődhet a tavalyi 74%-ról. Ezt követően 2019-ben elérheti a 69%-ot az adósságunk , ami még mindig magasabb a "BBB mínusz" országok 42%-os átlagánál.

, ami még mindig magasabb a "BBB mínusz" országok 42%-os átlagánál. A külföldiek állampapír-állományának csökkenése miatt most kevésbé sérülékeny Magyarország egy esetleges külső sokknak, mint korábban.

A Fitch arra számít, hogy a költségvetési hiány kissé emelkedik majd, de összhangban marad a csökkenő adósságráta céljával. Ez azt jelenti, hogy idén a GDP 2,1%-a, majd jövőre 2,3%-a lehet a deficit az adócsökkentéseknek és a választások előtti kiadásnövelésnek köszönhetően. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a választás miatti nagyobb költségvetési elcsúszás veszélye mérsékelt a támogató makrogazdasági környezet és a kormánypárt erős támogatottsága miatt. A választások után arra számítanak, hogy megint szigorít majd a kormány, így 2019-re 1,9%-ra csökkenhet a GDP-arányos deficit.

A növekedés idén 3,7% lehet a Fitch szerint, majd ez jövőre minimálisan 3,5%-ra lassulhat.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a magyar bankok likviditási helyzete is sokat javult, a hitel-betét arány 86%-ra csökkent a 2012-es 119%-ról. A cég elemzői szerint az eszközminőség javulása folytatódhat a kedvező gazdasági környezetnek és a portfólió-tisztításnak köszönhetően.

A hitelminősítő szerint a potenciális növekedésünk most kicsivel 2% felett van. Kiemelik, hogy a cégek a munkaerőhiányt jelölik meg, mint a gyorsabb bővülés fő akadályát.

A makrogazdasági környezet egy fokozattal elsősorban a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika miatt, amit az utóbbi években látott unortodox és előre nem jelezhető lépések mutattak. Ugyan a kiszámíthatóság valamelyest javult az utóbbi néhány évben, de a potenciális növekedés továbbra is elmarad a "BBB mínusz" osztályzatú országok átlagától.

A külső finanszírozási tényezők további egy fokozattal a még mindig magas adósságállomány miatt.

A felminősítés indoka lehet a külső adósságállomány további csökkenése, illetve a javuló külső likviditás a fizetési mérleg többletének köszönhetően. Emellett a GDP-arányos adósság további csökkenése lenne üdvözítő, illetve felminősíthetnének akkor, ha javulna az üzleti környezet és bizalom, ami erősebb potenciális növekedéshez is vezethetne.

A kilátás ismételt rontását az indokolhatná, ha ismét emelkedni kezdene az adósságráta, illetve megint bizonytalanná válna a kormány gazdaságpolitikája.

A mostani lépés azt jelenti, hogy a három nagy hitelminősítő közül már kettő emelte pozitívra a magyar adósosztályzat kilátását. Ez pedig általában egy lehetséges felminősítést szokott megelőzni, a cégek szabályzata szerint 12 hónapon belül vagy felminősítésnek kell következnie, vagy stabilra kell rontani a kilátást. Egyelőre nem látjuk a cégek 2018-as naptárát, az majd csak decemberben jelenik meg, így nem tudjuk, hogy jövőre mikor jönnek felülvizsgálni minket. Mindenesetre nem lenne meglepő,

ha egy éven belül vagy az S&P vagy a Fitch felminősítené Magyarországot.

A mostani lépéssel a magyar besorolás továbbra is "BBB mínusz" a Fitchnél, ez egy fokozattal van a befektetésre ajánlott kategóriában a tavalyi felminősítést követően. A másik két nagy hitelminősítő - az S&P és a Moody's - ugyanilyen osztályzatot tart érvényben, előbbinél augusztus óta szintén pozitív a kilátásunk.A lépést elsősorban az alábbi pozitívumokkal indokolta a hitelminősítő:A fentiek mellett a Fitch szakemberei kiemelik, hogy az egy főre jutó magyar GDP magasabb, mint a hasonló besorolású országok átlaga köszönhetően az erős kapcsolódásnak Nyugat-Európához és a nagyobb gazdasági fejlettségnek. A gazdasági növekedés volatilitása azonban nagyobb, mint a versenytársak esetében, kiemelik, hogy az utóbbi években az unortodox gazdaságpolitika és a szabályozói akadályok továbbra is gátolták a vállalkozást Magyarországon.A Fitch is kiemeli, hogy saját osztályozási modellje elvileg két fokozattal magasabb magyar besorolást indokolna "BBB pluszon", azonban ezt az alábbiak rontják le:Szokás szerint a közlemény végén kiemelik, hogy később mi vezethet az esetleges fel- vagy leminősítéshez: