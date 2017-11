Meglepően jó adat érkezett Németországból

Az előző hónaphoz képest szezonálisan és munkanaphatástól megtisztítva 1 %-os növekedésről számoltak be az országban. Elemzők arra számítottak, hogy a kedvező augusztusi számok után visszaesnek a megrendelések. Ráadásul ezt akedvező adatot is felfelé módosították: az előzetesen közölt 3,6 %-ról 4,1-re emelték az előző havit. Mindez azt sugallja, hogy igen jó állapotban van a német ipar.A növekedést a külföldi megrendelések hajtják, ugyanis a belföldieknél gyakorlatilag stagnálás hátható. Szeptemberben a belföldi megrendelések 0,1 %-kal visszaestek, ugyanakkor a külföldiek 1,7 %-os emelkedést mutattak az előző hónaphoz képest.Az eurózóna gazdasága úgy tűnik, hogy továbbra is nagyon kedvező állapotban van, ugyanis az új megrendelések kiugró mértékben, 6,3 %-kal nőttek a valutaunió térségéből.