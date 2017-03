Megválasztották Parragh László feleségét a Monetáris Tanácsba

A parlament a gazdasági bizottság jelöltekről szóló javaslatát 110 kormánypárti igen, 35 nem szavazattal, 21 jobbikos tartózkodás mellett fogadta el.A Magyar Nemzeti Bank legfőbb döntéshozó szervébe azért kellett új tagot választani, mert Cinkotai János Béla mandátuma 2017. március 22-én lejár. Az ő helyét Parragh Bianka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének felesége tölti be a továbbiakban, Kocziszky György pedig jelenleg is a monetáris tanács tagja, de mandátuma lejár 2017. április 5-én, ezt meghosszabbították. Mindketten hat évig tölthetik be a tisztséget.