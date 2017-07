Megvan, miért lyukadt ki nagyon a költségvetés

Ahogyan arról két héttel ezelőtt beszámoltunk , júniusban 697 milliárd forint volt az államháztartás központi alrendszerének hiánya. Ez nemcsak a június havi deficitek tekintetében kimagasló, hanem az elmúlt 15 év második legmagasabb hiánya. Ennél magasabb havi mínuszra csak egyszer, tavaly decemberben volt példa.

Elsősorban a kiadási oldal felelős a deficit megugrásáért. A központi költéségvetés kiadásai 1693 milliárd forintot tettek ki, ami 32%-kal haladta meg az egy évvel ezelőtti júniusi összeget.

Látványos, 18%-os ugrás volt tapasztalható az egyedi és normatív támogatások esetében.

Ami viszont a hiány elszállásáért nagyrészt felelős, az a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós kiadásai: a tavalyi 196 milliárd forint után idén júniusban 559 milliárd forint ment ki ezen a soron. Ez az uniós projektek felfutásával függ össze, a célprémium kifizetéséhez az államapparátus megnyomta a pénzszóró gombot.

Több jutott az előző hónapban a helyi önkormányzatok támogatására is: 49 milliárd forint után 60 milliárd felett költött erre az állam.

A kamatkiadások közben közel 300 milliárd forintra rúgtak júniusban, ami szintén magasabb a tavalyi összegnél.

A bevételek növekedése nem tudta tartani a tempót a kiadás felfutásával. A központi költségvetés bevételei 971 milliárd forintot értek el, ami 12%-kal magasabb a tavaly júniusinál.

A növekedés egy része a gazdálkodó szervezeteknél jött össze, valamint a lakosság befizetéseinél.

Tetemesebb felülteljesítés volt látható a költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatoknál.

A fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatási soron lévő bevétele 66 milliárd forint volt, ami jelentősen magasabb a tavalyi 5,5 milliárdnál.

Mi történt eddig idén?

A most közzétett részletes adatokból magyarázatot találunk a hiány elszaladására:Ezzel a gigantikus júniusi hiánnyal az első féléves deficit meghaladta a 900 milliárd forintot. Ilyen magas nominális első féléves deficitre 2011 óta nem volt példa. Emellett a hiánynövekedés tempója is látványos.

Ha az éves hiányelőirányzathoz viszonyítjuk az aktuális deficit teljesülését, akkor is éles felfutást láthatunk. Aggodalomra azonban semmi ok, ugyanis ahogyan fokozatosan érkezik be az EU-tól a finanszírozás, úgy áll helyre a mostani előfinanszírozás miatt elszaladt helyzet.