Mi lesz a 3-as metróval? Itt van Tarlós bejelentése

A metrófelújítás lelkiismereti kérdés

Van itt egy 1976 és 1990 között átadott rendkívül avult metró, amelyet muszáj már felújítani. Én ezt fel fogom újítani, akárki akármit beszél és rikácsol, vagy hazudik

Elsősorban lelkiismereti kérdés. Napi 500 ezer utast szolgál ki a 3-as metró, ezek egyharmada nem is budapesti. Vidéki barátaink szívesen utaznak a fővárosi metrókon - mondta.

Meg merem kockáztatni azt a kijelentést, hogy több vidéki utazik a fővárosi metrókon, mint fővárosi lakos vidéki metrókon.

Ez a megegyezés született a kormánnyal

A javaslat az enyém.

Plusz pénzt ugyan nem kapunk, akadályokat sem kapunk.

Bejöttek az új ajánlatok a déli, a középső és az északi szakaszokra (ezek az állomásokat jelenti) és az alagút teljes szakaszára (17,1 km-re).

A déli szakasszal való kezdést hangsúlyoztuk eddig, ennek oka volt.

Cégeket még nem említhetek és konkrét forintokat sem ebben a szakaszban. Nem vagyok egyszemélyi döntéshozó, van bírálóbizottság erre.

Cseleztünk egy kicsit a déli szakasszal. A déli szakasz van a leginkább túlárazva, ezért reális, hogy az északi szakasszal kezdünk. Ez egy határozott vélemény, az én véleményem.

Arra reális és ésszerű számítani, hogy a teljes alagúttal és az északi szakasszal elindulhatunk már szeptember végén.

A másik két szakaszra új tender lesz.

Pénzügyek

Többletpénzt a kormány nem ad, de nem is áll a kormány érdekében a támogatási szerződés felbontása és nem is érzékel ilyen szándékot. De a szerződés felbontását egyébként is megvétóznám - árulta el többször is Tarlós.

Tarlós István erre válaszul kifejtette: van egy több tízmilliárd forintos pénzmaradványunk.

Drágult a projekt?

Ha valami különös Sátán csapása nem következik be, akkor elkezdődik szeptember végén a felújítás

Más ügyek

Előzmények

A főpolgármester azzal kezdte, hogy a sajtótájékoztatót a 3-as metró problémája miatt hívta össze.Tegnap volt egy kormányülés és szeretném, ha most hangoznának el bizonyos dolgok, nem pedig a Kormányinfo után - fogalmazott Tarlós István.- jelentette be. Vannak, akik ebben segíteni próbálnak, ezek a kevesek, akik nem segítenek, azok vannak többen - tette hozzá.Bármibe kerül és bármilyen kommunikáció kerül elő a jövőben, ezek engem nem érdekelnek. Ez a legfontosabb célom, a metró felújítása - húzta alá.Kedélyesen ezzel kapcsolatban megjegyezte:A tegnapi kormányülésen született egy megegyezés. Az optimálisnál egy rosszabb megoldás. Ezt a megegyezést körvonalazom:Tegnap még Lázár János miniszter részéről sem tapasztaltam rosszindulatot, pedig őt nem nevezném a főváros legnagyobb barátjának - árulta el.137, 5 milliárd forint van a teljes felújítására, erről szól a támogatási szerződés, amit a kormánnyal kötöttünk, erre van uniós támogatás. A fedezet az első szakaszra és az alagútra bőven a rendelkezésünkre áll - folytatta a főpolgármester.Felmerül a kérdés: ha a teljes felújítás többe kerül, mint 137,5 milliárd forint, akkor hogyan lesz meg a teljes fedezet? - folytatta.Később kérdésre válaszolva elárulta: majdnem 30 milliárd forintot tesz ki ez a pénzmaradvány. Majd azt is hozzátette: a főváros gazdálkodásából adódik ez a pénz, nem a télapó hozta.Miért drágultak az árak a mérnöki árhoz képest? - ez még egy fontos kérdés Tarlós szerint. Majd ismertette: egy szakaszra és az alagútra az árnövekmények a mérnökárhoz képest sokkal kedvezőbbek az országos átlagnál.Emlékeztetett: a mérnökárak (ami alapján ez a projekt bekerült az IKOP projektjei közé) még 2014-ben készültek. Azóta rendkívüli mértékűre nőtt a szakiparosok hiánya. Ők külföldön igen kelendőek, magas és mélyépítésben egyaránt. Ez súlyos munkaerőhiányt eredményezett, emiatt bizonyos szakipari munkák esetében 30-100%-os bérnövekedés állt elő. Ez okozza az árfelhajtó hatást. A kötelező béremelés is hozzájárult ehhez - magyarázta a drágulás okait Tarlós.Megismételte: reális a felújítás szeptember végi megkezdése. Nem zárható ki azonban, hogy megtámadják a tendert.- hangsúlyozta.Július végén írhatják elő a szerződéseket a metrófelújításról, ha nem lesz semmilyen akadály - vetítette előre.A Nyugati téren elbontják a felüljárót, szintbeli kereszteződés jöhet szóba - mondta még Tarlós István. Emellett a Rottenbiller felüljárót is elbontják - tette hozzá. Erre kapott a főváros ígéretet a kormánytól, de tájékoztatásában nem említett összeget. A Keleti pályaudvarnál lévő csomópont átalakítása bruttó 3,5 milliárd forintba kerülhet, a Nyugati tér esetében még gondolkodunk a végleges megoldáson, így ott nem tudok egyelőre összeget mondani - emelte ki újságírói kérdésre Tarlós.Az előzményekről itt írtunk: