Mikor álmodhatunk megint budapesti olimpiáról?

Szurkolhatunk Los Angelesnek, és annak, hogy ne jöjjön be a NOB új terve

Vagyis ha a közeljövőben olimpiai esélyeket akarunk Budapestnek, akkor az első az, hogy szeptember 13-án drukkoljunk Los Angelesnek.

Előbb-utóbb felébredhet a régió is

Ha azonban a régióban valaki olimpiát rendez, akkor Budapest minimum évtizedekre elbúcsúzhat olimpiai álmától. Vagyis számunkra az lenne a fontos, hogy 2028-ban még ne legyen komoly régiós vetélytársunk, ha indulni akarunk.

Tényleg stadionokat akar építeni a kormány?

Ha Budapest minél hamarabb újra pályázni akar nyári olimpia megrendezésére, akkor ezt, amikor elvileg a 2028-as pályázatokat kell beadni. A magyar fővárosnak azonban csak akkor van értelme pályázni, ha a 2024-es rendezést Los Angelesnek adják. Abban az esetben ugyanis szinte biztos, hogy 2028-ban Európa kap lehetőséget. Ha viszont most szeptemberben a párizsi pályázat kerül ki győztesen, akkor gyakorlatilag semmi esélye újból pályázni, mert majdnem biztos, hogy Észak-Amerika kapja a 2028-as rendezést.Számunkra kifejezetten rosszul jöhet, hogy az utóbbi hónapokban Thomas Bach NOB-elnök egy új ötletet dobott be: szerinte. Ennek előnye, hogy a kétszereplős versenynek nem lenne vesztese, mindenki jól járna. Azonban eddig Los Angeles és Párizs is azt hangsúlyozta, hogy őt csak a 2024-es rendezés érdekli.Reálisan nézve. A pályázati folyamat ugyanis évekkel ezelőtt elindult, így utólag módosítani a feltételeken nem lenne fair, ráadásul elképzelhető, hogy vannak olyan városok, melyek 2024-re nem pályáztak, de már készülnének a 2028-as kandidálásra. Az ő esetükben most egy utólagos módosítás kifejezetten hátrányos lenne. Vagyis ha a NOB elnöke szeretné is végigvinni a szavazás reformját, arra leghamarabb 2021-re lesz lehetőség, amikor akár odaítélhetik a 2028-as és 2032-es játékokat is egyszerre.Az esetleges újabb budapesti pályázat azon is múlhat,. A 2024-es játékok lesznek az elsők, melyeknek odaítélésekor már teljes mértékben figyelembe veszik a program ajánlásait. Vagyis sok múlik azon, hogy Los Angeles vagy Párizs tud-e olcsóbb olimpiát rendezni.Rossz hír viszont a magyar főváros számára, hogy. Korábban volt már olyan kezdeményezés, hogy Varsó és Prága is rendezne olimpiát, a régiós versenytársak pedig szinte biztosan nehezítenék Budapest dolgát. Most ugyanis Budapest egyik előnye lehet, hogy Közép-Európában még sosem volt olimpia, a régiós piac pedig már reklámszempontból is vonzó lehet a NOB számára.A következő években a kormányon lesz a sor, megmutathatják, mennyire gondolják komolyan a budapesti olimpiarendezést. Januárban már a Portfolio foglalkozott elsőként azzal , hogy az olimpiai pályázattól függetlenül elindul a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, mely tizenegy sportlétesítmény építését tartalmazza.Így például a csepeli atlétikai stadion, a Dunai Evezős Központ vagy a Népliget fejlesztése 2022-ig megtörténik attól függetlenül, hogy pályázunk-e ismét az olimpiára. A célra egyelőre 750 millió forintot különített el a kormány, de ez csak az előkészítés költsége, illetve arra elegendő, hogy a tervpályázatokat lefolytassák. A valóságban, ha a 2024-es olimpiai pályázat terveiből indulunk ki, melyekben szerepel becsült összeg a létesítményekre.

A mostani példából kiindulva az biztos, hogy ha a 2028-as játékokat szeretné ismét megpályázni Budapest, akkor 2019-20 körül jó lenne erről egy népszavazást tartani, hogy elkerülhető legyen a mostani eset, amikor néhány hónappal a döntés előtt kell visszalépni a támogatottság hiánya miatt.

Így meglátásunk szerint a Kemény Ferenc Program valójában, hiszen arra lehetett volna hivatkozni, hogy a fenti beruházások nem kötődnek az olimpiához, anélkül is megvalósulnak 2022-ig. A következő időszak fő kérdése az lesz, hogy ehhez ragaszkodik-e majd a kormány, vagy az olimpiai pályázat kudarca miatt ezektől a fejlesztésektől is visszalépnek.A címlapkép foirrása: MTI/AP, Silva Izquierdo