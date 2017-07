Mit szólnak az elemzők a mai MNB-döntéshez?

Jobbágy Sándor, elemző, CIB Bank

Suppan Gergely, vezető elemző, Takarékbank

Ürmössy Gergely, vezető makrogazdasági elemző, Erste Bank

Varga Zoltán, technikai elemző, Equilor

Az alapkamat szintjére vonatkozó döntés ezúttal sem jelentett meglepetést a piaci szereplők számára, hiszen már tavaly május óta a jegybanki kommunikáció a kamatciklus végének bejelentésével lényegében nullára csökkentette a kamatváltozás-várakozásokat és ezeket a várakozásokat az elmúlt hónapok kommunikációja is megerősítette. Ezen túlmenően az utóbbi egy-két hónap gazdasági-pénzügyi folyamatai alapján sem lehetett monetáris politikai változásra számítani. A fő inflációs index ugyan csökkenést mutat, de a maginfláció emelkedő trendet jelez.A MT júniusi értékelésében jelezte, hogy "a külső környezet változásával nőttek a lefelé mutató inflációs kockázatok" és a júliusi közlemény is megerősítette, hogy "a külső környezet lefelé mutató inflációs kockázatot hordoz", s a 3%-os inflációs cél fenntartható elérése 2019 elejétől várható. Így változatlan maradt a konklúzió is, amit a korábbi hónapok döntései után is hangsúlyozott a MT: amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól a Monetáris Tanács "kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával".A júliusi közleményt és a korábbi jegybanki kommentárokat is figyelembe véve tehát hosszabb ideig (nem csupán 2017 végéig, de még 2018-ban is tartósan) változatlan alapkamat valószínűsíthető. A monetáris politika kiállása az alacsony kamatszint mellett (ameddig csak ez lehetséges a makrogazdasági környezet függvényében) változatlan. További nem-konvencionális intézkedések lehetségesek, bár a mozgástér ezen a területen is szűkült és egyelőre a jegybank által figyelt pénzpiaci paraméterek sem utalnak gyors változásra.A várakozásoknak megfelelően az MNB Monetáris Tanácsa 0,90%-on hagyta az alapkamatot, valamint változatlanul hagyta az egynapos betéti és hitelkamatlábakat is.Noha a jegybank legutóbbi előrejelzése szerint a jövő év második felétől tartósan elérhető a 3%-os inflációs cél, mégis kiemelte, hogy amennyiben az infláció tartósan elmarad az inflációs céltól, a Monetáris Tanács kész a monetáris kondíciók további lazítására nem-hagyományos, célzott eszközök alkalmazásával. A monetáris kondíciók szigorítására így a jövő év második feléig nem számítunk, akkor is először a nem-konvencionális eszközök visszavonására kerülhet sor, majd azt követheti az alapkamat lassú, fokozatos emelése, amely azonban 2019 végéig változatlan maradhat.A tartósan laza hazai monetáris kondíciókat a nemzetközi környezet is támogathatja, mivel az inflációs nyomás hiányában és a vártnál lassabb növekedés miatt a Fed lassabb ütemben folytathatja a kamatemeléseket, míg idén decemberig folytatódik az EKB havi 60 milliárd euró összegű eszközvásárlási programja, ami jövőre feltehetően csak fokozatosan kerül kivezetésre, míg kamatemelésre a jövő év végéig nem lehet számítani. Ezalatt pedig a hazai kockázati felárak is tovább szűkülhetnek.Az ülés után közzétett közlemény a júniusihoz hasonlóan laza hangvételű maradt. A Monetáris Tanács tagjai továbbra is úgy látják, hogy lefelé mutató inflációs kockázatok jellemezik a magyar gazdaságot. Amennyiben a jövőben tartósan elmarad a jegybanki 3%-os inflációs céltól az inflációs ráta - amely júniusban 1,9% volt - akkor a jegybank újra lazítani fog a gazdaságban uralkodó pénzügyi kondíciókon, azaz még mélyebbre nyomja a bankközi kamatokat.Összességében az MNB lépései és közleménye összhangban volt a várakozásainkkal. A kamatpályára vonatkozó előrejelzésünket megerősítette a Tanács üzenete, azaz 2019 végéig nem számítunk a 0,9%-os alapkamat változtatására, illetve 2018 végéig elhanyagolható esélyét látjuk annak, hogy a bankközi (3 hónapos BUBOR) kamat emelkedjen. Véleményünk szerint a jelenlegi 0,15%-os szintről még tovább süllyedhet a következő hónapokban. Ezt az alappályát az írhatja felül - azaz az MNB akkor kerül kamatemelési lépéskényszerbe - ha az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a vártnál gyorsabban és agresszívebben kezdi meg a mérlegfőösszegének leépítését, illetve az Európai Központi Bank a vártnál korábban kezdi meg a mennyiségi lazító (QE) programjának kivezetését.Maga az alapkamat szintje az egyéb, nemkonvencionális monetáris eszközök miatt folyamatosan veszít jelentőségéből, és várhatóan amennyiben lesz még monetáris lazítás, az nem az alapkamat csökkentésén keresztül valósul meg. A nemrég megjelent közleményből egy kisebb változást lehet kiemelni: korábban a döntéshozók úgy vélték, hogy az infláció az év vége felé közeledve lassan emelkedni fog, azonban a mai közleményben már az szerepel, hogy a jelenlegi szint közelében maradhat év végéig.A közeljövőben előfordulhat, hogy szükség lesz további monetáris lazításra, elsősorban a visszafogott infláció miatt. Már az előző ülésen megjelent közleményben is fontos változás volt, hogy az inflációs cél fenntartható elérésének várható időpontját kitolták, most már 2019 elejére várják a döntéshozók. Emiatt a jelenlegi laza monetáris politika a korábban vártnál is hosszabb ideig fennállhat, várhatóan jövőre sem lesz kamatemelés. A múlt héten megjelent, júniusi inflációs adat is ezt támasztja alá, a fogyasztói árindex mindössze 1,9%-kal emelkedett, miközben a maginfláció 2,4%-os volt.Az egészséges inflációs folyamatok elősegítése, és a gazdaság élénkítése az elsődleges célja a jelenleg alkalmazott nemkonvencionális intézkedéseknek. Júniusban a három hónapos jegybanki betétállomány maximális szintjét újabb 200 milliárd forinttal csökkentették a harmadik negyedévre vonatkozóan, és várakozásunk szerint a negyedik negyedévre tovább vághatják 1-200 milliárd forinttal (erről szeptember közepén fognak dönteni). Az eszköz a későbbiekben megszűnhet, és a jegybank átállhat az aktív, hitelezési oldalra, így a 2019-ben meginduló kamatemelési ciklus esetén nem kell tartani majd a jegybanki veszteségtől.A jelentőségét vesztő alapkamat helyett a háromhónapos bankközi referenciakamat (BUBOR) határozza meg a hitelfelvételi, és betételhelyezési kondíciókat. A refenciakamat szintje április közepén 0,15% közelébe süllyedt, azóta lényegében stagnál, és véleményünk szerint ezen a szinten maradhat a következő hónapokban.Az MNB alacsony inflációra figyelmeztető kommunikációja, és a közelgő EKB ülés jelentős befolyással bírhat a forint árfolyamára nézve. A hazai fizetőeszköz jelentősen erősödött az elmúlt hetekben elsősorban a dollárral szemben, de az euró-forint árfolyam is fontos támaszok közelébe ért. A júniusi lokális minimum állította meg a mozgást az elmúlt napokban, 305,60-nál, amennyiben kitart ez a támasz, korrekció indulhat, és egy dupla alj alakzat rajzolódhat ki a grafikonon, az emelkedésben az első fontosabb ellenállási szint a pirossal jelzett csökkenő trendvonal lehet, mely jelenleg 309 közelében húzódik.