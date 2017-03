MNB: Közeleg a teljes foglalkoztatottság

Azt már kedden, a fő inflációs és GDP-prognózisok megjelenésekor megtudhattuk, hogy a jegybank inflációs előrejelzésében decemberhez képest csupán az a különbség, hogy az idei éves átlagos prognózis 2,4%-ról 2,6%-ra emelkedett. A GDP-növekedésre adott jegybanki prognózisok nem változtak: az idén 3,6, jövőre 3,7%-os lehet a gazdaság bővülési üteme. Újdonság, hogy 2019-re lassulást várnak az MNB szakértői (eddig nem volt prognózis erre az évre), 3,2%-os lehet a bővülési ütem.

Az infláció az idén eléri a 3%-ot, majd visszaesik, 2018 első negyedévtől pedig tartósan ezen a célértéken alakulhat.

A GDP-növekedés a következő 3 évben 3% felett alakulhat, 2019-re - amikor az uniós forrásfelhasználás gyorsulása már nincs akkora hatással a gazdaságra, illetve alábbhagy a háztartások fogyasztásbővülése - érzékelhető, de nem óriási mértékű lassulás következhet.

A növekedést lassítja a mezőgazdasági termelés trendhez való visszatérése. A feltételezés szerint ahogy tavaly 0,6 százalékpontos pozitív hozzájárulást hozott az agrárszektor erős éve, úgy most 0,5 százalékponttal fékezi majd a növekedést.

A beruházások az idén óriási korrekciót mutatnak majd, szinte teljesen korrigálják a tavalyi jelentős visszaesést.

A lakossági fogyasztás a következő három évben sorban 5, 4, majd 3%-kal bővülhet. Vagyis érdemi lassulás jöhet, de ebben az MNB nyilván nem tudott figyelembe venni további adócsökkentő intézkedéseket. (Pontosabban: a többéves adócsökkentési program következményei benne vannak a prognózisban, de azzal nem számol, hogy esetleg a költségvetési mozgásteret további adócsökkentéssel töltené ki a kormány.)

Ha a belső felhasználás dinamikus bővülése nem okoz jelentős inflációt, akkor a külső egyensúly romlásában kell részben lecsapódnia. Az MNB ezt várja, ezért a folyó fizetési mérleg jelentős többletét, és a külső finanszírozási képességet is csökkentette. (2019-re már nem, mert ott a belföldi felhasználás már nem növekszik gyorsabban, mint a GDP.)

A munkaerőpiac javulása kisebb ütemen folytatódik. A foglalkoztatottság bővül, a munkanélküliségi ráta pedig 3,8%-on stabilizálódik. Ezt az értéket kisebb megszorításokkal tekinthetjük akár a (közgazdasági értelemben vett) teljes foglalkoztatás állapotának is.

Ma megismerhettük a részletes prognózist, aminek főbb információi a következők:

A fenti táblázat első oszlopában a GDP-növekedésnél, illetve azok komponenseinél több zárójeles értéket is láthatunk. Ezek azt jelentik, hogy a tavalyi GDP-növekedés 2% volt, de a jegybanki stáb azt gondolja, hogy ezt majd a KSH a múltbeli tapasztalatokból kiindulva úgyis felhúzza 2,2%-ra.Ennek a kettős előrejelzésnek az egyik pikantériájáról már többször írtunk: meglátásunk szerint semmi értelme így előrejelezni, de legalábbis fő számként kezelni ezt a mutatót megtévesztő és értelmetlen.Van azonban egy másik pikantéria is. Nevezetesen, hogy a jegybank tavaly decemberben a hirtelen megújított, sajátos módszertanával még 2,8%-os GDP-növekedést jósolt 2016-ra. Mostanra ez a szám 2,2% lett, vagyis decemberben már három negyedév tényadataira támaszkodva mondott 0,6 százalékponttal magasabb számot a jegybank, mint amit most mond.Ekkora eltérésre csak két ok miatt kerülhetett sor. Az egyik, hogy a jegybank óriási előrejelzési hibát vétett, három negyedév adatai alapján szinte matematikai képtelenség lett volna 2,8%-os éves átlagos növekedést produkálni. Főleg úgy, hogy most kiderült, a "nagy KSH revíziót" mindössze 0,2%pontosnak becsüli az MNB. A mai részletes adatok megismerésekor z is kiderült, hogy az előrejelzési hibát a beruházások negyedik negyedéves alacsony szintje okozta. Figyelembe véve a beruházások GDP-ben betöltött kis súlyát, és az első három negyedév adatainak ismeretét, azt mondhatjuk, hogy ilyen óriási előrejelzési hiba egyedülálló az MNB történetében.A másik lehetőség, hogy az MNB szétfeszült azon, hogy a "3% körüli növekedés" politikai szlogenjétől nehogy messze távolodjon, ezért a végletekig kitartott a 2,8%-os prognózisa mellett, még akkor is, amikor ez szakmailag már nem volt tartható.A következő évek előrejelzéseinek hitelességét ez a jelenség akár ronthatná is, ám a friss prognózisokon nem érezhető hasonló erőlködés. Bizonyára ebben az is közrejátszik, hogy erre az időszakra reálisan várható 3% feletti gazdasági növekedés, így nem volt szükség a tavalyihoz hasonló előrejelzési fantáziára.