Április 14-ére mindenki kap még egy szabadnapot

Balog Zoltán emlékeztetett: ilyen kezdeményezés már négy évvel ezelőtt is volt, de a feltételek most adottak a változtatásra.A miniszter kiemelte: idén tárgyalja majd az Országgyűlés azt az egyéni képviselői kezdeményezést, amely szerint már ebben az évben (április 14-én) munkaszüneti nap legyen a nagypéntek.Ezt a javaslatot már tavaly benyújtották, Balog Zoltán mellett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is támogatta., ugyanis mindez 20-25 milliárd forint kiesését jelent a gazdaságnak, és a tervezet nincs kellően előkészítve.