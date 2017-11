Bejelentették, kik nyerték a cégek munkahelyteremtő beruházási támogatását

A pályázat főbb számai eddig

A támogatással mintegy 2100 új munkahely létesítéséhez, valamint 4400 munkahely megőrzéséhez járul hozzá a kormányzat, ami tovább javítja a kkv szektor versenyképességét

Mindez egyelőre azt jelenti, hogy a 10 milliárdos keret 42%-a fogyott el, amelyből a tervezett cégszám negyede kap támogatást és a megcélzott új munkahelyszám kb. 40%-a jön létre (illetve több ezer munkahely megőrzése is lehetővé válik). Egy új munkahelyre a megadott számok alapján átlagosan 2 millió 23 ezer forintos támogatás jut.

Kik nyertek?

A pályázatról röviden

Az NGM mai összefoglalója szerint a pályázat keretében regionális beruházási támogatás jogcímen, vagy csekély összegű (de minimis) támogatás jogcímen lehetett kérni munkahelyteremtő támogatást 2 éves foglalkoztatási kötelezettség és 3 éves fenntartási kötelezettség vállalása mellett. A pályázat keretében új eszközök, gépek beszerzése, immateriális javak költségei, ingatlan vásárlása, bérleti díjak, lízing költségek számolhatóak el.



A támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, ezen felül a vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint, vagy 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint, és kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak.

Amint egy július végi cikkünkben részletesen megírtuk: szinte a semmiből jött a 10 milliárd forintos keretű program, amellyel a kormány az állami költségvetésből a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásait támogatjaAz NGM akkori várakozása szerint a 10 milliárdos keretből 1100-1200 vállalkozó részesülhet, és ezzel 5000-5500 új munkahely jöhet létre. A mai bejelentés szerint a "Mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása" elnevezésű 2017. évi központi munkaerőpiaci program (kódjele: NFA-2017-KKV) keretében 262 vállalkozás 4 milliárd 250 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyert el a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján.- hangsúlyozza a közlemény.A kormany.hu-n egy külön linken a most nyertes cégek listáját is közzétették, amely itt érhető el. A listát átnézve az látható, hogy a legjellemzőbb elnyert támogatási volumen 10-20 millió forint körül alakult, de találtunk bőven 200 millió forint feletti elnyert támogatást is, azaz ott több száz új munkahely létesítését vállalta cég a tervezett beruházás keretében.