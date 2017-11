Ez jöhet a korkedvezményes nyugdíj helyett

anyagi juttatásokkal, de akár

az egészségkárosító munkavégzési idő csökkentésével,

több szabadsággal,

pluszjuttatással vagy

rekreációs intézkedésekkel

A tervezet célja, hogy a korábbi egységes, elavult szabályozás helyett speciális, egyedi, munkakörökre és munkahelyi adottságokra szabott irányelv jöjjön létre. A tervezet szerint felmérnék az adott munkahelyen az egészségre ártalmas kockázati tényezőket. Az egészségügyi szempontból kifogásolható körülményeket a munkaadóknak kötelességük lenne kiküszöbölni, ám vannak olyan területek, ahol ezekre az intézkedésekre nincs mód.Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke a lapnak kifejtette: a szakszervezeti oldal javaslatai szerint azt a munkavállalót, aki bizonyítottan olyan munkakörben dolgozik, amely egészségkárosodást okozhat, többletjuttatásokkal lehetne kompenzálni. A többletjuttatás tervét korábban a munkaadói oldal is elfogadta. Nemcsaktervezik kárpótolni a munkavállalót. Az új szabályok betartását a munkaügyi ellenőrzések során is figyelnék a szakemberek. A legfontosabb továbbra is az, hogy a munkaadó minél inkább csökkentse az egészségkárosodást előidéző körülményeket - tette hozzá a Liga Szakszervezetek vezetője.Az ülésen a felek áttekintik a munkahelyvédelmi akció eddigi eredményeit, és szó lesz a nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekről is. A lap úgy tudja,amelynek bevezetését korábban még a munkanélküliség indokolta.