Határidő nélküli sztrájk kezdődött a Volkswagennél

A Szlovákiában 1991 óta működő vállalat történetében a mostani az első éles sztrájk. A pozsonyi VW - amelynek Stomfán (Stupava) és Túrócszentmártonban is van egy-egy üzeme - több mint 12 ezer alkalmazottjával a legnagyobb magánmunkáltatónak számít Szlovákiában.Minden jogunkat és lehetőségünket ki kell használnunk, és ezek közül az utolsó a sztrájk. (...) Készen állunk arra, hogy egy-két napnál tovább is sztrájkoljunk - hangoztatta Zoroslav Smolinsky szakszervezeti elnök a munkabeszüntetés megkezdése előtt a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.A pozsonyi VW munkavállalóinak érdekképviselete a múlt héten hirdette meg a sztrájkot, miután kudarcba fulladtak a cég vezetőségével folytatott egyeztetések, amelyek során 16 százalékos béremelést szerettek volna elérni. A vállalat ehelyett arra tett javaslatot, hogy júniustól 4,3 százalékkal, a jövő évtől pedig 4 százalékkal emelnék a béreket, valamint új számítást vezetnének be a szabadságpótlékra, valamint a karácsonyi juttatásra.Az autógyártók közül a legmagasabb fizetést évek óta a Volkswagen Slovakia dolgozói vihetik haza: a havi 1800 eurós átlagfizetés mellett még 13. és 14. havi fizetést is kapnak a német cég szlovákiai munkavállalói. Ezen felül februárban 1560 euró prémiumot állapítottak meg munkavállalónként a sikeres 2016-os üzleti évre tekintettel.