Kijátsszák a cégek a minimálbéremelést

Dinamikusan nőtt a foglalkoztatottság az idei első negyedévben, folytatódott az elmúlt években megfigyelhető tendencia, most azonban egy furcsaságot is rejteget a statisztika - emelik ki. Mégpedig azt, hogyLeginkább az iparban, az építőiparban, a kereskedelemben, valamint a vendéglátásban jellemző, hogy több a részmunkaidős.A GKI Gazdaságkutató idén februárban végzett felmérése szerint a vállalatok csaknem egyharmada jelezte, hogy emelte a normákat, több mint 10 százalékuk pedig a munkaidő csökkentéséről számolt be. "Ez utóbbi kézenfekvő eszköze a papíron részmunkaidős foglalkoztatás" - mondta a Világgazdaságnak Karsai Gábor, a gazdaságkutató vezérigazgató-helyettese.