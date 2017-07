Máshol is előkerült a 240 ezres havi bérminimum

a turizmushoz hasonló mértékű, 240 ezer forintos bruttó bér járhatna valamennyi kiskereskedelmi alkalmazottnak.

A multik kizsákmányoló bérpolitikája miatt jutottunk ide, ezért elvárható, hogy az éves szinten öt százalékkal bővülő hazai piacon a nyereségük terhére vállalják a magasabb fizetéseket. Dolgozók nélkül nem tudják majd megtermelni az elvárt profitot

Arra figyelmeztetett, hogy az eltúlzott mértékű és kötelezően kiterjesztett béremelés az önálló vidéki üzleteket terhelné meg, és kényszerű bezárások lehetnek.

Tovább romolhat a létszámhelyzet a kiskereskedelemben, ha a munkavállalók jövőre a turizmusban nagyarányú béremelést kapnak - számol be a lap.úgy vélekedik, hogy a vendéglátósok esetében tervezett, 240 ezer forintos bérminimum vonzó lesz a kiskereskedelemben dolgozók számára is.Ezért reprezentatív szakszervezetként kezdeményezik a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság összehívását annak érdekében, hogy - hasonlóképpen a szállodásokhoz, illetve a vendéglátósokhoz - külön megállapodás születhessen a szektorban dolgozók legalacsonyabb juttatásának emeléséről.Azt is hozzátette: eddig az ipar és a külföldi munkalehetőségek szívták el a boltokból, áruházakból a szakembereket és már a képzettség nélküli dolgozókat is. Arra is fel kell készülni, hogy - akár rövid átképzés után - jövőre a turizmusban helyezkednek el azok, akikre itt volna szükség.A terveikben az szerepel, hogy a fizikai dolgozók fizetése erre az évre bruttó 200 ezer forint legyen a jelenlegi 165 ezer helyett, míg jövőre a kormány által 180 ezer forintra emelt garantált bérminimumhoz képest- jelentette ki a lapnakA lap megkereste a munkaadói oldalt képviselő egyik szervezetét, az Országos Kereskedelmi Szövetséget.ezzel kapcsolatban elmondta: amennyiben megérkezik a felkérés a munkavállalók részéről, a két másik taggal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek (ÁFEOSZ-Coop) és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségével, valamint a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségével együtt mérlegelik, hogy létrejöhet-e a párbeszéd a felek között.Eddig egyetlenegyszer sem sikerült tető alá hozni olyan közös ajánlást az ágazatban, amiből kollektív szerződés született volna, mert nem találtak mindenki számára elfogadható feltételeket - jegyezte meg a főtitkár.pedig azt nyilatkozta, hogy csak a piaci szereplők, illetve a dolgozói oldal a kormány segítsége nélkül nem fog tudni mit kezdeni egymással. Megjegyezte, főként a kisebb településeken működő egységek üzemeltetői számára eddig is nagy megterhelést jelentett a minimumbérek kötelező januári megemelése, amely jövőre tovább folytatódik.Nehézkessé válhat a napi fogyasztási cikkek kiszolgálása a kistelepüléseken, ezért nekik például ehhez a lépéshez állami segítségre lenne szükségük - érvelt.