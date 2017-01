Munkaerőhiány? Brutálisan emelkedik a foglalkoztatottság

A foglalkoztatás trendje merekeden emelkedő, ami azért is érdekes, mert eközben egyre nagyobb munkaerőhiányról számolnak be a cégek. Eszerint a munkaerőigények egy részét azért így is ki tudják elégíteni a piacról.

Az ábra még úgy is impresszív, hogy tudjuk, az emelkedő szakaszból mintegy 200 ezer főt a közmunkások, 100 főt a külföldön dolgozók számának emelkedése magyaráz. Az alábbi grafikon arra is rávilágít, hogy 2015 közepétől vett új lendületet a közgazdasági értelemben vett (közmunkásokkal kiegészített) munkanélküliség csökkenése, és ma már 450 ezer fő alatt lehet az összesített számuk. Úgy becsüljük, hogy év végére a közmunkásokkal bővített munkanélküliségi ráta a csökkenés következtében megközelíthette 9% körüli szintet. Ez három év alatt mintegy 4 százalékpontos esést jelent a mutatóban.