Nem büntetik meg az Ausztriában dolgozó magyarokat

A Sebastian Kurz osztrák külügyi és integrációs miniszter által korábban közölt tervek szerint az Ausztriában dolgozó uniós polgárok külföldön élő gyerekei után folyósított szociális támogatást a származási ország szintjéhez igazítanák.A számukra Ausztriából folyósított családi pótlék nagyjából a felére csökkenhet.A Der Standard azt közölte, hogy egy szakértő, Wolfgang Mazal munkajogász szakvéleményére támaszkodva Ausztriában már megalkottak egy törvénytervezetet, mely szerintMeglátása szerint a "szokott módon" kell megegyezést keresni az Európai Bizottsággal."Mitterlehner tudja, hogy mindez mennyire kockázatos, hiszen Mazal szakértői véleményén kívül jelentős jogi szakértők a tervet nem tartják EU-konformnak" - olvasható a Der Standardban.Az alkancellár azonban leszögezte, hogy mindenekelőtt uniós szinten szeretnék elérni az indexálást, amely szerinte egyúttal "igazságosabb" támogatást jelentene. Mitterlehner arról is beszélt, hogy "egy ausztriai megoldásra is készen áll", nem zárva ki a nemzeti megoldás lehetőségét sem.Christian Kern osztrák kancellár szerdán arról beszélt, hogy a nemzeti hatáskörben való eljárás mellett ugyan szólnak érvek, azonban még több sorolható fel ellene. A nagyobbik kormánykoalíciós párt, azKern még kedden arról adott tájékoztatást, hogy a kormány kidolgoz majd egy olyan javaslatot, amelyet Brüsszelnek is bemutat.Sophie Karmasin osztrák család- és ifjúságügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott, "logikus és igazságos, hogy azon ország megélhetési költségeihez igazítsák a támogatást, ahol a gyerekek élnek". A Die Presse szerdán azt közölte, hogy a kormánypártok a Karmasin által kidolgozott tervezetről már márciusban meg akartak egyezni, és a változtatásokat még a nyár előtt érvénybe akarták léptetni.Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában szerda reggel üdvözölte, hogy "Ausztria elállt attól a tervétől, hogy csökkenti az ott dolgozó külföldiek családi támogatását". Úgy vélte, hogy "a magyar családokat is érintő döntés az osztrák-magyar tárgyalások nagy eredménye".