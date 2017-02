Pár év múlva kékgalléros foglalkozás lesz a programozó

Hogy látják az IT-munkaerőhiányt maguk a vállalatvezetők?

A HR-vezetők többsége egyetért azzal, hogy tragikus a munkaerőhiány az informatikai szektorban, és hogy a jelenlegi munkaerő-kínálat nem elégíti ki az erőforrásigényeiket.

A legkeresettebb szakmák elsősorban a szoftverfejlesztő és a mobilalkalmazásfejlesztő, de a projektmenedzseri szintű pozíciókból is hiányoznak az informatikai szakemberek.

A HR-vezetők többsége szerint csak romlani fog a munkaerőpiaci helyzet a szektorban, ami a vállalkozásuk boldogulására közvetlenül negatív hatással lehet.

A munkaerőerőhiány nem csak a HR osztályt foglalkoztatja a cégeknél, hanem mindenki mást is, ugyanakkor alig van olyan cég, aki rendelkezik két évnél hosszabb munkaerő-kínálati előrejelzéssel.

A legtöbb informatikai munkaerőt igénylő cégnél szükség volt az elmúlt két évben a HR-stratégia átdolgozására.

A bérköltségek emelését csak a vállalkozások harmada tartja megfontolandónak, hiszen ez csak rövid távon jelentene ösztönzőt.

A vállalatok már felismerték, hogy rövid távon nem fog megoldódni az IT-munkaerőhiány, nem véletlen, hogy többségük rendelkezik felsőoktatási partnerkapcsolattal.

A Codecool hatvankét HR-vezető megkérdezésével készített felmérést a munkaerő-piaci kilátásokról az IT területén. Elsősorban informatikai cégeket kérdeztek meg, de voltak közöttük más üzleti tevékenységet végzők is. Méretben is különböző létszámú cégek válaszoltak, amelyek között volt külföldi és magán tulajdonban lévő vállalkozás is.

Codecool A magyar magántőkéből alapított Codecool fő küldetése, hogy pótolja az informatikai ipar jelenlegi és jövőbeni szakemberhiányát, egyedülálló, gyakorlatorientált képzési programján keresztül. A 18 hónapos intenzív programozó kurzussal a Codecool elsősorban a 18 és 30 év közötti korosztályt célozza meg Budapesten, Miskolcon és Krakkóban, később pedig az Európai Unió más városaiban. A gyakorló mentorok segítségével megvalósított, korszerű és azonnal hasznosítható tudást nyújtó oktatási program az elhelyezkedésre is garanciát vállal: a tandíj az elvégzett tanfolyam révén szerzett munkahelyi bérből fizetendő.

Az informatikában az egyik legalacsonyabb a belépési küszöb a munkaerőpiacra, hiszen itt nem kell feltétlenül hosszú évekig egyetemre járni, ha van valaki rendelkezik megalapozott informatikai szaktudással, gyorsan el tud helyezkedni - mondta Boda József, a Codecool egyik alapítója.Vinnai Balázs, az IND-Group alapítója (amit azóta már a Misys felvásárolt), egyben a Codecool alapítója arra hívta fel a figyelmet, hogy globális problémáról van szó. Az EU szerint 2020-ra 2 millió nyitott informatikai állás lesz, a Codecool erre a kihívásra akar választ adni.Dojcsák Dániel, az IVSZ tartalomigazgatója megjegyezte, hogy a junior IT-munkaerőhiány a leggyorsabban orvosolható hiány, hiszen viszonylag rövid idő alatt ki lehet képzeni olyan programozókat, akik már bevonhatók lesznek vállalati projektekbe. Úgy véli, a programozó pár év múlva "kékgalléros" foglalkozás lesz, hiszen ipari mennyiségben lesz rájuk szükség.Hozzátette, az IT-munkaerőhiány nem az idei év problémája, korábban is jelen volt, és a későbbiekben is jelen lesz, egyre nagyobb mértékben. Az állam feladata az lenne, hogy a digitális kompetencia és az alapképességek terén mindenkit egy szinttel feljebb emeljen.