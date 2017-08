Rendkívüli intézkedések jöhetnek a fővárosi közlekedésben

A szakszervezet a változtatások azonnali bevezetésére levélben kérte a BKV és a Volánbusz vezetését

A legsúlyosabb, hármas fokozatú hőségriadó van érvényben Budapesten is - emlékeztet az Egységes Közlekedési Szakszervezet, amely szerint a BKV-nál és a Volánbusznál sem változtattak az egyébként is aggályos munkakörülményeken. Az EKSZ ezért pontokba szedte azokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyekre ebben a kánikulában mindenképpen szükség van a járművezetők és az utasok biztonsága érdekében is.- közölte Nemes Gábor, az EKSZ elnöke.Az EKSZ a levelében emlékezteti mindkét cég vezetőjét arra, hogy ebben a rendkívüli kánikulában nem a mindenáron való pontos szolgáltatás, hanem az emberek - a sofőrök és az utasok - biztonsága a legfontosabb.A szakszervezet azt is elvárja, hogy a közösségi közlekedési cégeknél legalább a rendkívüli kánikulában gondoskodjanak a végállomások gyakoribb ellenőrzéséről, takarításáról és a folyamatos ivóvízellátásról azokon a végpontokon is, ahol nincs szociális helyiség, vagyis még vízvételi lehetőség sem.Az EKSZ szerint a rendkívüli kánikulában csúcsforgalmi időben indokolt az első ajtós felszállás átmeneti szüneteltetése is annak érdekében, hogy az utasoknak és a járművezetőknek se kelljen hosszasan várakozniuk a megállókban.Az Egységes Közlekedési Szakszervezet azt is elvárja, hogy a cégvezetésazért, hogy a járművezetők a hűvösebb pihenőkben kellően regenerálódhassanak két forduló között legalább azokon a végállomásokon, ahol erre lehetőség van.