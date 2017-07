Szakápolói mesterszak indul a munkaerőhiány enyhítésére

A másfél éves képzés után az ápolók olyan, egyébként orvosok által végzett feladatokat is elláthatnak, elsősorban krónikus betegségek kezelésekor, amelyek sürgős szakorvosi beavatkozást nem igényelnek - közölte a népegészségügyi és egészségügyi rendszer hatékonyságának növelése érdekében kiterjesztett hatáskörű szakdolgozói ellátási modell fejlesztésének koordinációjáért felelős miniszteri biztos.Egyelőre 20 ápolóval indul a képzés, ám a jelentkezők száma megközelíti a 200-at. Jövőre a fővárosban is kezdődnek keresztféléves kurzusok. A kiemelt szakápolók elsősorban olyan népbetegségek kezelésénél működhetnek majd közre, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy a véralvadási zavarok - mondta a biztos.Az ágazati bértábla ma is lehetőséget nyújt a differenciálásra, ám 2019-ig, az első kurzus befejezéséig külön premizálási rendszer is kidolgozható a kiemelt szakápolók számára - tette hozzá.