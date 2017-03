Sztrájkolni is készek az MVM dolgozói

a szakszervezeti álláspont szerint a termelők termeléscsökkentést hajtanak végre, a szolgáltatói területen pedig a sztrájk idejében nem szolgáltatnak, vagy csak korlátozott mértékben. Álláspontunk szerint pl. Pakson100 MW-os leterhelést akarunk szervezni. De ez még odébb van

A KSH adatai szerint egyébként idén januárban a nagyvállalatoknál villamosenergia-termelés, illetve -ellátás területén dolgozó közel 12 ezer munkavállalónak bruttó 530 ezer forintra rúgott az átlagkeresete, amiből 350 ezer forintot vihettek haza. A bruttó alapbér pedig átlagosan 420 ezer forintot tett ki.

A szakszervezet a többi állami tulajdonú céghez hasonlóan egy három éves, összesen 30 százalékos bérfejlesztést kér, azonban a munkáltatót képviselő Seszták Miklós fejlesztési miniszter ennek csak kicsivel több mint a felét adná meg az MVM-nek. A munkáltató azzal érvel, hogy a cégnél már így is sokat keresnek.A szakszervezet elnöke szerint ez relatív. Egy reaktor operátor alapbére például átlagosan bruttó 352 ezer forintra rúgott tavaly, azonban tudni kell, hogy ahhoz, hogy valaki irányíthassa a reaktort, a diplomán túl még sokévi tapasztalat és számtalan hatósági vizsga kell, hiszen komoly felelősség van a vállukon. Ezen kívül jár műszakpótlék és 30% sugárveszélyességi pótlék is, valamint néha túlórát is kell vállalni. Azonban a szlovák, a cseh vagy a szlovén kollégáik még így is jobban keresnek.Gál elmondta, hogy az MVM-csoport 2016-ban túlteljesítette a tervét, és például a paksi atomerőmű működése óta a legnagyobb teljesítményt hozta. A szakszervezet két levelet is írt az illetékes miniszternek, de írásban nem kaptak választ, csak a vagyonkezelőtől kaptak egy üzenetet, hogy túl sokat kérnek.Gál azt mondta, hogy március 31-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előtt terveznek tüntetést, amire már a rendőrségi engedélyt is megkapták.A szakszervezeti vezető szerint, ha nem sikerül megegyezni, sztrájk is lehet a dologból. Az esetleges munkabeszüntetés részleteiről már tárgyalnak is:- mondta Gál.