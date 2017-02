Több munkaerő-kölcsönző is megszűnhet

2 millió Ft helyett 5 millió Ft lett az előírt vagyoni biztosíték összege.

A már működő munkaerő kölcsönző cégeknek 2017. február 28-ig kell az erre a célra elkülönített letéti számlán elhelyezniük a többlet-összeget és ezt igazolni a nyilvántartó kormányhivatal felé.

A kormányhivatal az igazolást elmulasztó munkaerő kölcsönzőt törli a nyilvántartásból.

Amennyiben egy munkaerő-kölcsönző nem igazolja február 28-ig a kormányhivatal felé a megemelt vagyoni biztosítékot, a nyilvántartásból törlésre kerül és nem lesz jogosult a munkavállalókat munkaerő kölcsönzés keretében átengedni a kölcsönvevő részére sem

A módosítás várható eredménye, hogy jelentősen csökkenhet a munkaerő kölcsönzésével foglalkozó cégek száma - vetíti előre a BDO szakértője.

De miért kell az 5 millió?

Egy biztos, a munkaerő kölcsönzést igénybevevő vállalatoknak mielőbb célszerű egy nyilatkozatot kérniük a munkaerő-kölcsönzőjüktől, hogy eleget tett a vagyoni biztosíték megváltozott szabályainak és azt leigazolta a kormányhivatal felé.

2016. december 1-től módosult a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről, folytatásának feltételeiről szóló kormányrendelet [118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet], amelynekMáriás Attila, a BDO Magyarország vezető munkaügyi tanácsadója úgy vélekedett, hogy úgy tűnhet, mintha ez csak a kölcsönző cégeket érintő változás lenne, pedig a rendelet közvetve a kölcsönvevő munkáltatókat is érinti.- mutat rá.A helyzetet fokozott gondossággal szükséges kezelni kölcsönvevői oldalon, hiszen ha egy olyan cégtől "bérel" munkaerőt a munkáltató, mely eleve nem jogosult ezt a tevékenységet folytatni, egy adó vagy munkaügyi hatósági ellenőrzés során minősíthetik úgy, hogy a kölcsönzött munkavállaló és a kölcsönvevő cég között áll fenn munkaviszony - tette hozzá Máriás Attila.Egyrészt nehezebb lesz ilyen tevékenységre engedélyt szerezni, hiszen több mint kétszeresére emelt vagyoni biztosítékot kell egy letéti számlán tartani, másrészt a kormányhivatal által már nyilvántartásba vett és kölcsönzési jogosultsággal rendelkező cégek közül is minden bizonnyal lesznek olyanok, akik nem tudják a megemelt vagyoni biztosítékot igazolni.A vagyoni biztosíték egyszerű és logikus szerepe, hogy a munkaerő-kölcsönzés során keletkezett, a munkavállaló részéről felmerülő kártérítési igény, abból kerüljön kifizetésre. Felmerül a kérdés, hogy a megemelt 5 millió Ft vajon elegendő összeg-e, amikor sok kis és közepes kölcsönző cég több száz, olykor ezer munkavállalót is foglalkoztat.A munkavállalók oldaláról tekintve a dolgot talán szerencsésebb lenne pl. az előző év statisztikai létszámához igazítottan, valamilyen lépcsőzetes formában emelkedő, akár a jelenleginél nagyobb vagyoni biztosítékkal szabályozni a tevékenység indításának feltételét. Jelenleg egy 50 fős és egy 1000 fős kölcsönzötti létszámmal működő kölcsönbeadó egyaránt 5 millió Ft vagyoni biztosítékot kell, hogy letegyen - mutatott rá Máriás Attila.E nélkül nem érdemes kölcsönzötteket fogadniuk az adott cégtől.