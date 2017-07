Újra nekimehet a kisker multiknak a kormány

Márciusban állt elő a kormány a legutóbbi kiskereskedelmi pakkjával , ami lényegében egy a nagy nemzetközi áruházláncokra kihegyezett intézkedéscsomag lett volna. Ennek része volt a kötelező létszámbővítés, amelyet ha egy adott cég nem teljesített volna, akkor úgynevezett " ellátásbiztonsági hozzájárulást " kellett volna fizetnie, ami valójában egy ágazati különadó. Aztán áprilisban hirtelen visszavonulót fújtak az egész javaslatcsomagtól, mivel nem csak a multik, de a magyar kereskedők is ellenezték azt.A kormánylap most arról ír, hogy ősszela cégek által az idén megvalósított ágazati bérrendezés,a kiskereskedelmi egységekben jellemzően foglalkoztatott létszám felülvizsgálata is napirendre kerülhet a kormánynál. A szakmai egyeztetéseket követően pedig akár már szeptemberben megszülethet a javaslat, amivel a súlyosbodó munkaerőhiányt kívánnák enyhíteni.A lap szerint most a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete fordul levélben Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, ebben 250-300 ezer érintett áruházi alkalmazott nevében kérik a kormányt, oldja meg a munkaerőhiányból fakadó feszültségeket a szektorban. Bubenkó Csaba elnök szerint ősszel várhatóan erősebb lesz a lakossági fogyasztás is, aminek kiszolgálására már most sincs megfelelő állománnyal felkészülve több nagy áruházlánc.Bubenkó Csaba felhívta a figyelmet, miközben kimutatások szerint az e területen dolgozók leterheltsége 40 százalékkal nagyobb az átlaghoz képest, és egy ember jellemzően kettő munkáját látja el a kasszánál, a raktárban, a bevásárlótérben, a statisztikák is azt mutatják, hogy az élelmiszerboltokban az idén még kevesebben dolgoznak, mint 2016-ban.