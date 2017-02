Na de vajon hogy tetszik az amerikaiaknak Trump első hónapja?

A Pew Research megkérdezte az amerikaiakat Donald Trump elfogadottságáról, az eredmények rendkívül tanulságosak. Amióta van erre adat (Ronald Reagan óta) az elnökök támogatottsága egy hónap után összességében 53 és 64% között ingadozott. Trump esetében ez az érték 39%.Ennél is érdekesebb, hogy a gyenge eredmény kizárólag a demokrata érzelmű szavazók szinte totális elutasítása miatt alakult ki, a republikánusok ugyanannyira elégedettek Trumppal (84%), mint általában a győztes párt támogatói szoktak (78-86%). A demokraták esetében viszont ez az arány mindössze 8%. Erre mondhatnánk, hogy miért is lenne magasabb, de a vesztes jelöltet támogató szavazók a 80-as évek óta mindig legalább 30%-os arányban elfogadták az új elnököt. Vagyis az adatok is visszaigazolják, azt az általános benyomást, hogy Donald Trump rendkívül megosztó elnök.Trumpról csak a szavazók 28 százaléka gondolja, hogy kitűnő vagy jó munkát végzett eddig, és ebben a kérdésben már a republikánusok értékelése sem olyan hízelgő: mindössze 54%-uk nevezhető elégedettnek.Az elutasítottság az elnök tulajdonságainak megítélésében is megjelenik. Trumpot kevésbé tartják megbízhatónak, jól informáltnak és jól kommunikálónak, mint az előző három elnököt.