Nagyokat ígért első munkanapján Donald Trump

Masszívan könnyítünk majd a szabályokon, de azok továbbra is ugyanannyira védik majd az embereket

Támogatná azokat a vállalkozásokat, amelyek az Egyesült Államokban gyártják termékeiket, és vámot szabna ki azokra, akik Amerikán kívül termelnek. Hozzátette ugyanakkor, hogy akik az Egyesült Államokban akarnak gyárat építeni, azok hamar engedélyt kapnak majd erre.

A találkozón Donald Trump megismételte azon kampányígéretét, miszerint könnyítene a gazdasági társaságok szabályozásán, mivel szerinte azok "elszabadultak". A Fehér Ház szóvivője nem tudta azonnal megmondani, hogy mely szabályozásokra gondolt Trump, illetve, hogy ezt a 75 százalékot hogy számolták ki.- mondta az elnök újságíróknak a találkozón, ahol többek között Elon Muskkal, a Tesla vezérével és Kevin Plank-kel, a Under Armour vezetőjével is találkozott.A demokraták és az érdekvédők leginkább a környezetvédelmi előírások eltörlésétől és a párizsi klímamegállapodás feladásától tartanak.Donald Trump hétfőn megismételte azt is, hogy adócsökkentést tervez a vállalatok számára, a társasági adó kulcs "valahol 15 százalék és 20 százalék közötti" lehet a jövőben, ami jelentős vágás lenne a mostani 35 százalékhoz képest.Az amerikai feldolgozóipar fellendítésével és a kereskedelmi egyezmények újratárgyalásával nem a szabadkereskedelmet akarja megakadályozni - mondta. A várakozások szerint Trump hamarosan bejelenti, hogy felülvizsgálat alá helyezik az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) és kivonják Amerikát a Transz-csendes-óceáni Partnerségből (TTP).