Nagyon égetik a kínaiak a tartalékaikat

A kínai jegybank ma tette közzé az arany- és devizatartalékok januári állományára vonatkozó statisztikáját, melyből kiderült, hogy 6 év után először újra 3000 milliárd dollár alá, 2998 milliárd dollárra csökkent a devizatartalék-állomány.

Az elemzők többsége számított rá, hogy a jegybank idén év elején is kénytelen lesz tovább égetni tartalékait, miközben a jelentős tőkekivonás mellett igyekszik védeni a jüan árfolyamát. Bár a 2998 milliárd dolláros deviza- és 71 milliárd dolláros aranytartalék a jegybanki kommunikáció szerint továbbra is bőséges mozgásteret jelent számukra, a piac egy fontos lélektani szintként tekintett a 3000 milliárdra.A devizatartalék apadását januárban valamelyest tompította az, hogy - részben az új amerikai kormány kommunikációjának köszönhetően - a dollár egész hónapban gyengült a fontosabb devizákkal szemben, így a jüanra nehezedő nyomás is csökkent.Ezt mutatja, hogy a Hong Kongban jegyzett, úgynevezett offshore jüan árfolyama hosszú idő után először a belföldi (onshore), illetve a jegybanki hivatalos árfolyam (fixing) alá esett, vagyis a piac inkább a jüanerősödés irányába mozdult el az elmúlt hónapban.

A kínai döntéshozók persze nem nyugodhatnak meg teljesen, a dollár újbóli erősödésével ugyanis ismét nyomás alá kerülhet majd a jüan árfolyama, ami újra felgyorsíthatja a devizatartalékok apadását.