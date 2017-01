Négyszeresére növelik a magyar katonai tartalékos állományt

Az átfogó hadászati fejlesztési koncepció azután érkezett, hogy az új amerikai vezetés többször is hangoztatta (még a kampány alatt és azóta is, igaz az új amerikai védelmi miniszter már finomabban fogalmazott), hogy a NATO szövetségi rendszer elavult és a kollektív védelmi klauzula elsősorban azokat védené, akik a GDP-jük legalább 2%-át költik honvédelemre. Azóta több európai térségbeli országban is bejelentettek növekvő hadászati kiadásokat, illetve fejlesztési terveket (Magyarországon átfogó lőtérfejlesztési program is indul, illetve friss jelzések szerint az oktatásban is növekedne a hadászati ismeretek szerepe). Emellett az amerikai választásokba való vélt orosz beavatkozás is mutatja a kibervédelem fontosságát.