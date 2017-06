Nem csak a 3-as metróval, a HÉV-vel is gondok vannak?

A HÉV-alagút födém feletti közlekedés feltételeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozta meg számunkra, végzésük alapján 2016 szeptemberétől 25 km/h sebességkorlátozást vezettünk be az érintett szakaszon. A hatósági állásfoglalás szerint ezt a korlátozást mindaddig fenn kell tartani, amíg az alagútban tapasztalt hajszálrepedések terjedése műszakilag teljes mértékben megoldódik.

A napilap utal rá, hogy a lépés várható volt: úgy fogalmaz, hogy nem történt csoda, két év alatt sem szűntek meg maguktól a Batthyány tér és a Margit-híd közötti agyonhasznált HÉV-alagútban keletkező repedések. Sőt, a BKV válaszából kiderül, hogy újabb repedések alakulnak ki az alagút "tetején" közlekedő fonódó villamosok okozta fokozott igénybevétel miatt.A Batthyány térre már régóta 10 kilométeres sebességgel vánszorog be a járat, mivel a 2015-os stabilizáló munkák ellenére is csak így érezték biztonságosnak. (A Bem rakpartot 2014. októberben zárták le a fonódó villamos építése miatt, 2015. februárjától pedig már a HÉV-alagút szerkezetét igyekeztek megerősíteni. Miután beépítettek több ezer úgynevezett fémtámasztó kart, és betongerendákat is cseréltek, visszaadták a HÉV-forgalomnak az alagutat, de sebességcsökkentést rendeltek el. Szükség is volt erre, hiszen a repedések a felszíni vágányépítési munkák miatt egyre nagyobbak lettek, a falakról, mennyezetről pedig betondarabok kezdtek hullani. Több HÉV-szerelvény vezető életveszélyesnek érezte a kialakult állapotot.)A BKV Népszavának küldött válaszából nem úgy tűnik, mintha a helyzet hamarosan megoldódna:A HÉV-et 2017-től a MÁV működteti, az újabb méréseket, vizsgálatokat már a MÁV-HÉV Zrt. végezteti. A BKV közlése szerint a villamosok sebességkorlátozásának feloldását, vagy csökkentését ezek függvényében lehet felülvizsgálni.