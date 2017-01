Nem eladta, hanem máshova dugta az MNB az aranytartalékot

Amint arra elsőként hívtuk fel a figyelmet, novemberről decemberre 110 millió euróval nullára estek az MNB aranytartalékai, azaz eladták az összes, még meglévő aranyat. Kicsit tovább boncolva a témát, az MNB oldalán elérhető a november végi részletes aranytartalék bontás is, amely szerint már akkor sem volt tömbarany, hanem "nem allokált aranyszámlák"-on volt a 110 millió eurónyi tartalék és ezek szerint ez esett nullára december végére.

A cikk állításával szemben a Magyar Nemzeti Bank nem adta el az aranytartalékot. A cikkben hivatkozott csökkenés abból adódik, hogy derivatív ügyleteken keresztül is történhet az arany befektetése, amely a statisztikai elszámolás sajátosságaiból fakadóan a jegybankmérleg másik során jelenik meg. Az MNB befektetései során a kockázatok, a várható hozam és a likviditás együttes vizsgálata alapján állapítja meg a devizatartalékok optimális szerkezetét.

A fentiekre az MNB a Portfolio-nak megerősítette, hogy valóban egy swapügylet keretében került ki az aranytartalék sorról a 110 millió eurónyi tétel, ami vissza is fog oda kerülni. A további kérdésekre a devizatartalék kezelés diszkrét jellege miatt a jegybanknak nem áll módjában válaszolni.

Eszerint tehát a jegybanknak nem tűnt el az aranyban való kitettsége ("nem adta el az aranytartalékot"), hanem bizonyos pénzügyi műveletek miatt a követelés jellege átalakult és emiatt a nemzetközi tartalékok egy másik (nem ismert) sorára került át.



A swap ügylet egy olyan összetett pénzügyi tranzakció, amelyben egy spot (azonnali) és egy forward (határidős) megállapodás történik. Vagyis szigorú értelemben az MNB valóban eladhatta a szóban forgó aranytartalékot, de valójában határidőre vissza is vette (legalábbis ez a legvalószínűbb értelmezés).



Egyébként a mostani kavarodás az aranytartalék kapcsán azt is tudatosíthatja mindenkiben, hogy egyrészt az MNB nemzetközi tartalékának csak rendkívül kis részét tartja aranyban (ami egyáltalán nem különleges helyzet), másrészt azt is, hogy az arany eddig sem fizikai (tömb) formában állt az MNB birtokában.

A cikkel kapcsolatban kommentárt kértünk az MNB-től és erre az alábbi választ küldte a sajtóosztály:A fentiekből arra következtetünk, hogy az MNB swapügyletet kötött az aranytartalékra, amelyért cserébe devizát kapott és ez a devizakövetelések soron szerepel (23,978 milliárd euró)."1. pontosan mi az a változás, amitől most más soron kell nyilvántartani az aranytartalékot?- a fizikai arany helyett aranyra szóló (értékpapírosított vagy más típusú) követelése lett?- eddigi aranyra szóló követelés helyett más típusú követelés lett?- egyéb magyarázat.2. az aranytartalék (fizikai vagy egyéb) szintje miként változott az elmúlt hónapokban?"Arról, hogy mennyire kevés volt eddig is az aranytartalékok aránya a nemzetközi tartalékokon belül, alábbi cikkünkben írtunk:Az MNB még egy pontosító kiegészítést tett. A feltételezésünk ez alapján helytálló, így a közleményben igazából új információ már a korábbiakhoz képest nincs:A derivatív ügyletek statisztikai elszámolásának megfelelően ezen tartalékelem átmenetileg a jegybankmérleg más során jelenik meg, ugyanakkor az aranytartalék szintjét ez nem befolyásolja, csak a követelés jellegét.A konkrét ügyletek részletei, illetve a deviza- és aranytartalékra vonatkozó befektetési stratégia részletei nem nyilvánosak.Mindezek nyomán minden alapot nélkülöz az a híresztelés, hogy az MNB eladta volna azAz MNB kicsivel később még tovább pontosította magyarázatát:"A legfrissebb tartalékadatok jelentésének időpontjában a korábbi betéti jellegű aranyra szóló követelés helyett az MNBfektette be az aranytartalékot, azaz derivatív jellegű aranyra szóló követelése jelenik meg. A derivatív ügyletek statisztikai elszámolásának megfelelően ezen tartalékelem átmenetileg a jegybankmérleg más során jelenik meg, ugyanakkor az aranytartalék szintjét ez nem befolyásolja, csak a követelés jellegét."