Nem mentek be dolgozni a bevándorlók Trump miatt, ezért bezártak a Mekik

Kudos to each & every @McDonalds store that closed today in support of #ADayWithoutImmigrants I will treat my staff to lunch at McD tomorrow pic.twitter.com/9Gb5O7v7jp — Tony Hernandez (@TonyHTonyH) February 16, 2017

A tüntetés szervezői országszerte arra biztatták az interneten a bevándorlókat, hogy ne menjenek be dolgozni és ne vásároljanak semmit csütörtökön, így megmutathatják, hogy mennyire nélkülözhetetlenek az amerikai gazdaság számára.A közösségi hálókon fellelhető bejegyzések alapján a McDonald's éttermei megérezték a megmozdulást, és kénytelenek voltak bezárni csütörtökre, ugyanis többen panaszkodtak, hogy nem tudtak a Mekiben enni. Egyelőre nem világos, hogy a gyorsétterem-lánc önként zárta-e be éttermeit, vagy egyszerűen a dolgozók hiánya miatt nem tudott üzemelni.Más éttermek, élelmiszerboltok, sőt iskolák is bezárták kapukat csütörtökön a tüntetés keretében, amellyel Donald Trump bevándorlásellenes intézkedéseire - mint hét muszlim ország állampolgárainak kitiltása az országból és a mexikói határra tervezett falépítés - kívántak közvetlen választ adni. Nem csak bevándorlók, hanem számos amerikai is részt vett szolidaritásból a bojkottban.