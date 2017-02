Nem nyúlt a magyar adósminősítéshez az S&P

A pénteken fél 6-kor közzétett hitelminősítési döntés szerint Magyarország hosszú lejáratú devizaadósságának besorolása így "BBB-" maradt, stabil kilátással. Ez azt jelenti, hogy a tavaly szeptemberben megtörtént váratlan felminősítés után - amikor a befektetésre ajánlott kategóriába visszaemelt minket a hitelminősítő - most nem történt további javítás.Az S&P a döntéshez fűzött kommentárjában azt emeli ki, hogy a hitelbesorolás változatlanul hagyott stabil kilátása az erős külső egyensúlyi helyzetre, a mérsékelt államháztartási hiányra utal az egyébként továbbra is magas külső adósság mellett. Azt is megjegyzi az S&P, hogy Magyarország "hatalmas" külső többlete (folyó fizetési mérleg többlete), illetve az elmúlt években látott fegyelmezett költségvetési gazdálkodása támogatja a jelenleg érvényben tartott hitelminősítést.A forint nem reagált a vártnak lényegében megfelelő döntésre, az euróval szembeni jegyzések a 308,3 körüli szinten maradtak.További részletek hamarosan.