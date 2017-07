Nem sikerült Trumpnak leszámolnia legfőbb démonjával - Mi lesz most?

Senki sem gondolta volna, hogy az egészségügyi rendszer ennyire bonyolult lehet

Trump hiába kampányolt a republikánusok reformtervezetének első verziója mellett, nem tudott elegendő alsó házi képviselőt meggyőzni, hogy támogassák, ezért március 24-én visszavonta a törvénytervezetet.

A háttérben elkezdődött egy új változat kidolgozása, amit május elején szűk többséggel ugyan, de sikerült átvinnie az elnöknek az alsó házon. A neheze ugyanakkor még hátra volt: a felső házon (szenátuson) is át kellett nyomni valahogy a törvényt.

Több republikánus szenátor is ellenérzését fejezte ki az új reformtervezettel szemben, amely az amerikai Kongresszusi Költségvetési Bizottság becslései szerint (2026-ig bezárólag) mintegy 23 millió ember (főként alacsonyabb jövedelműek) egészségbiztosításának megszűnését jelentené.

Szükséges támogatás híján a felső ház elé benyújtó szenátor a héten visszavonta a tervezetet, és csupán arra fogja kérni a szenátorokat, hogy az Obamacare két év múlva történő visszavonását szavazzák meg. Erre a tervek szerint a jövő héten kerülhet sor, ezt követően a döntéshozóknak két évük lesz egy alternatíva kidolgozására.

Mert rávilágított arra, hogy hiába van Trump pártjának többsége az amerikai törvényhozás mindkét házában, nem tudja a korábban várt módon érvényesíteni akaratát.

Az adóreform költségvetési egyenleget rontó hatásaira részben pont az egészségügy átalakítása jelentette volna a többletforrást, hiszen jelentős összeget akartak volna ezáltal megspórolni. Ez azonban meghiúsulni látszik, így az adórendszer átalakítása alatt is megmozdult a talaj.

Elnézve Trump megítélésének romlását, nem kizárt, hogy a republikánusok elveszítik alsó házi többségüket.

Egyre tragikomikusabbá válik az amerikai egészségügyi reform körül kialakult, hónapok óta tartó politikai hercehurca.. Trump szerint a rendszer rendkívül pazarló, ráadásul jelentős költségeket ró a középosztálybeliekre, egy "", ezért mindenképp fel kell számolni. Időközben azonban bebizonyosodott, hogy mindez nem olyan egyszerű, amit Trump a következő szavakkal nyugtázott még februárban:Az igazi mizéria csak ezután kezdődött:Ami elsőre feltűnik ebben a történetben, az az. Trump óriási lendülettel vetette bele magát az egészségügy átalakításába, majd miután többször is kudarcot vallott,. Hogy miért fontos annyira ez az egész ügy?Ennek a megállapításnak az elnök másik választási ígérete szempontjából van nagy jelentősége, amit a piaci szereplők is fokozottan figyelnek:, hiszen párttársai közül többen is attól tartanak, hogyannak megvalósulása.A szigorúbb költségvetési politikát szorgalmazó képviselőket ráadásul még inkább óvatosságra intheti az, hogy októberben az USA államadóssága eléri a törvényben meghatározott adósságplafont, ezért sokan valószínűleg megtakarító intézkedéseket szorgalmaznak majd.A fennakadás tehát szinte borítékolható, ami gondot okozhat a jövőben, hiszen, ahol a törvényhozás alsó házának összes (435), a 100 tagú szenátusnak pedig 33 helyéért folyik majd a versengés.Bár nem ez a legvalószínűbb forgatókönyv, mégis. Ha ez bekövetkezik, akkor valószínűleg nem lesz nagy adócsökkentés és grandiózus infrastrukturális fejlesztések sem. Ez azt jelenti, hogy nem fog megismétlődni az a Trump-rali, ami tavaly az inflációs várakozásoktól kezdve, a kötvényhozamokon át, egészen a dollár árfolyamáig mindent az egekbe repített, vagyis marad az a nagy kiábrándulás, amit idén láthattunk.