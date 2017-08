Nem támogatják az oroszok, hogy gazdaságilag fojtsák meg Észak-Koreát

Rámutatott, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) minden olyan határozata, amely szankciók bevezetéséről rendelkezik Észak-Koreával szemben, egyúttalvalamint a Koreai-félszigeten kialakult helyzet békés, diplomáciai eszközökkel történő rendezését is. Mint mondta, Moszkva és Peking törekedni fog ezen kötelezettség megvalósítására.Lavrov üdvözölte, hogy Washington és Phenjan retorikája valamelyest mérséklődött az utóbbi időben. Emlékeztetett rá, hogy a július 4-én megfogalmazott, az úgynevezett "kettős befagyasztás elvén" alapuló orosz-kínai kezdeményezés értelmében Észak-Koreának fel kellene hagynia az atomfegyver- és rakétakísérletekkel, az Egyesült Államoknak és Dél-Koreának pedig a régióban megrendezett nagyszabású hadgyakorlatokkal. Az amerikai ellenvetéssel kapcsolatban, miszerint a törvényes és a törvénytelen cselekedetek nem vethetők össze, Lavrov kifejtette, hogy szerinte nem presztízskérdésről, nem arról van szó, hogy kinek van igaza, hanem egy egész térség, több százezer ember sorsa forog kockán.Az orosz diplomácia vezetőjeés az Egyesült Államok sem szegi meg az atomalkuban foglalt kötelezettségeit."Úgy gondolom, hogy az egyoldalú szankciók kár okozhatnak az elért egyensúlynak és felboríthatják azt" - mondta Lavrov azzal kapcsolatban, hogy Washington júliusban két ízben is újabb szankciókat vezetetett be Teheránnal szemben, egyebek között az emberi jogok megsértésére hivatkozva.A miniszter "felelőtlennek" és "provokatívnak" nevezte az amerikai gazdasági büntetőintézkedéseket. Felhívta a figyelmet arra, hogy a BT egyetlen határozata sem tiltotta be Irán rakétaprogramját.