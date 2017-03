Nincs magyar modell, de sürgősen ki kellene találni

Növekedési modell kell

A közép-európai, balti és balkáni régió országainak Európai Unióhoz történt 2004-es, 2007-es és 2013-as csatlakozásával az is világossá vált, hogy az Unió felzárkózási modellt nem képes adni - maga is képtelen szembenézni világgazdasági pozíciói lassú erodálódásával és a közös pénz diszfunkcióinak erősödésével - legfeljebb megnyit és működtet "kohéziós" elnevezésű támogatási csatornákat. A csatlakozás jogi alapjai ma is elsősorban a fejlett gazdaságok vállalatainak érdekeit tükrözik. Két EU-tagország esete azonban a kilencvenes években - a sikeres felzárkózást megvalósító Írország és a gazdaságát technológiai gazdasággá átalakító Finnország - világossá tette, hogy az EU jog- és szabályrendszerével mégsem torlaszolja el az utat a tagországok gazdaságának fundamentális átalakítása és erre alapozott növekedési fordulata előtt. Ez a két eset azonban szigetszerű maradt, újonnan csatlakozott gazdaság azóta sem vált követőjükké. A csatlakozó gazdaságok az uralkodóvá vált külföldi működőtőke befektetési modell látszólagos kényelmétől máig nem léptek tovább, sőt a továbblépés szükségességét és szükségszerűségét sem érzékelik.

Ezzel szemben a közel három évtizedes intenzív növekedést maga után hagyó kelet- és dél ázsiai térség gazdaságai - növekvő számú saját termékkel és vállalatokkal - képessé válnak a nyugati működőtőkét (FDI-t) felváltó fordulatra. A kínai stratégia jövőbeni sikerét a következő húsz évre már a nyugati kutatóintézetek is "beárazták". Előrejelzésük szerint a kínai gazdaság visszaszorítja a nyugati vállalatok kínai expanzióját, sőt egy fordított expanzió jön létre, aminek következtében Kína a nyugati cégek profitabilitását is jelentősen megnyirbálja.

A növekedési pálya az elmúlt két és fél évtizedben csak "pillanatokra" mutatott felzárkózási jegyeket.

Az FDI- és a technológia-intenzív gazdaság fő tevékenységei - mivel ugyanannak az egységes értékláncnak a részei - egymás kiegészítői

A húzóágazatok kiugró növekedési üteme mellett azok kiterjedtsége, a gazdasági növekedés "szélessége" alapvetően meghatározza a gazdaság növekedés ütemét

Az FDI-modell csak kivételes geo-gazdaságstratégiai pozíció esetén vezethet magas növekedési ütemhez

A technológia-intenzív modell azonban versenyképes lehet magas bérjövedelmek és magas állami adóbevételek mellett is

A fejlett gazdaságok technológiai szektoraiban az effektív összeszerelő-gyártó tevékenységek munkaigénye már az összes munkaerőigény 50%-a alá szorult, bérrel súlyozott arányuk 30% körül alakul

Amennyiben ezt a tőkekivitel potenciális célországainak bérével súlyozzuk, akkor az FDI- és a technológia-intenzív modell között már nem jövedelem különbség van, hanem jövedelem szakadék tátong

Zárásként javaslatot adunk a technológia-intenzív modell megvalósításának néhány eszközére

A magyar gazdaságpolitika a rendszerváltás óta eltelt két és fél évtizedben nem hozott létre olyan gazdasági fundamentumokat, amelyek által kiváltott gazdasági növekedés megalapozta volna a fogyasztás erőteljes növekedését és a fejlett nyugati gazdaságokhoz történő felzárkózást. Ezt az időszakot dominánsan a külföldi működőtőke bevonása jellemezte, amit kezdetben a privatizáció nyitott meg, majd vele párhuzamosan a folyamatot a külföldi zöldmezős beruházások szélesítették ki. Mindkét folyamatot a nyolcvanas évek liberális gondolatvilága hatotta át, amely szerint nem a vállalatok tulajdonlása az elsődleges cél, hanem - a külföldi működőtőke kívánatos hatásai révén - a világgazdaság folyamataiba való gyors integrálódás. A kezdeti évekre jellemző volt az a naivitás is, hogy a működőtőke bevonás előnyei majd lecsorognak a gazdaság kisebb hazai szereplőihez és mindezzel elkerülhetővé válik a duális gazdaság kialakulása. Időközben Magyarország és számos más régiós ország is az Európai Unió tagállamává vált és a világgazdaság nagyrégiós szerkezete is jelentősen megváltozott.Magyarország a jelenlegi - igen magasnak tekinthető - 70%-os GDP arányos bevont külföldi működőtőke- (FDI-) állomány ellenére sem rendelkezik a magas növekedés gazdasági fundamentumaival. A külföldi működőtőke befogadó oldalán a régió és a világ több tucatnyi országával éles versenyben állunk.Kimagasló növekedési periódust nem lehet azonosítani, ezért az 1993 és 2000 között tartó erőteljes és töretlen export- és beruházási növekedési szakaszt tekinthetjük egy viszonylagosan sikeres periódusnak. Ez a periódus azonban nem járt együtt sem a lakossági, sem a közösségi fogyasztás, sem a GDP erőteljes növekedésével.A magyar gazdaságpolitika 2010-től kezdődően több olyan célt tűzött maga elé, amelyek egymástól szegmentált, direkt eszközökkel történő megvalósítására törekszik. Egymástól elkülönítetten fókuszál az államadósság csökkentésére, időnként a bérszint konzerválására, máskor emelésére, a munkanélküliség mérséklésére, a tőzsde pozícionálására, legújabban a nyereségadó és a bért terhelő járulékok csökkentésére. Ezek a célok azonban nem egy egységes folyamat részeként és következményeként valósulnak meg, amely a gazdaságot növekedési képességekkel ruházná fel. A magyar gazdaságpolitika nem jutott még el ahhoz a felismeréshez, hogy gyors növekedés FDI-intenzív gazdaság bázisán csak kivételesen lehetséges és a sokszor hivatkozott kis- és középvállalkozási szektor sem hordozza magában ezt a képességet.Ehhez azonban a hazai oktatás és gazdaság azon képességét kell létrehozni, hogy a hazai vállalatok rendelkezzenek önálló technológia kibocsátó képességgel és a gazdasági növekedési potenciál ennek bázisán jöjjön létre. Ennek a stratégiának a hiányában a gazdaságpolitika egyéb támogató tényezői - promóciós és finanszírozási intézményrendszer-fejlesztés, oktatás-fejlesztés, jövedelemelosztási (adó, bér, profit) politika, geo-gazdaság-stratégiai kapcsolatok építése - igazodási pontok nélkül maradnak és nem tudják támogatni a főfolyamatot. (A jelenlegi magyar geo-gazdaság-stratégiai irány, amely kelet-, közép- és dél ázsiai országokat céloz meg, ellentmondást tükröz a tekintetben, hogy a hazai középvállalati, hagyományos árérzékeny értékesítési célkitűzéseket támogatja.) Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy a technológia-alapú gazdaság gazdaságtörténeti értelemben nem egy idegen képződmény, vannak magyar gyökerei, mivel a gazdaság - az oktatás széles körű átalakításával is támogatott - önálló technológia-intenzív növekedési utat - az első világháborúig tartó gyors növekedési időszakban már befutott.Ezen a ponton azonban számtalan kérdés merül fel, ezek közül néhány: Hogyan függ össze az FDI- és a technológiai-intenzív gazdaság? Mely gazdaságok, mely növekedési szakaszaikban bizonyították már a stratégiák alkalmasságát, mely országok gyakorlatából vonhatók ki olyan eszközök, amelyek a magyar stratégia alkotórészei is lehetnek? Milyen gazdasági fundamentumokat kell létrehozni, továbbá milyen növekedési-jövedelmi potenciált hordoz a két stratégia?Összefoglalóan itt megelőlegezzük a dolgozat megállapításait: