Nobel-díjas közgazdász érkezik Magyarországra

A New York-i Egyetem professzora és Matolcsy György jegybankelnök eladása nyitja meg a szeptember 7-én induló eseményt, ami 5 év után tér vissza Egerbe három napra.A konferencia központi témái között idén is meghatározó lesz a versenyképesség és az innováció. Az 55. Közgazdász-vándorgyűlés két plenáris és 16 szekcióülésén mintegy 150 előadó osztja majd meg gondolatait a több mint 700 fős, hazai és határainkon túli magyar közgazdászokból álló hallgatósággal.Az idei konferencia plenáris ülésein - ahogyan az elmúlt években mindig - a gazdaságpolitika és monetáris politika irányítói, a gazdasági élet meghatározó szereplői - Thomas J. Sargent és Matolcsy György mellett például Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója és Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke - tartanak előadásokat.A szekciók idén a hagyományos témák - pénzügyek, gazdaságpolitika, EU-források - mellett olyan speciális témákat vesznek sorra, mint például a borágazat helyzete, a műemlékvédelem és a műemlék-hasznosítás kérdései, a fintech-ipar újdonságai vagy éppen a sportfinanszírozás aktualitásai.A szekcióüléseken a résztvevők hallhatják hat magyarországi bank első számú vezetője mellett Liu Shaolin Sándor világbajnok gyorskorcsolyázót és M. Tóth Géza Oscar-díjra jelölt és Balázs Béla-díjas filmrendezőt is, a szekciók levezető elnökei között pedig ott lesz többek között Nagy Márton, az MNB alelnöke, Chikán Attila akadémikus, vagy éppen Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója is.