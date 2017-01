Nyolcvanezer forintos alapnyugdíjért lobbiznak Magyarországon

Úgy vélte, a kialakult helyzetre megoldást jelentene a MASZSZ által javasolt 80 ezer forintos alapnyugdíj bevezetése. Hozzátette, hogy erről társadalmi vitát kell folytatni.

Doszpolyné Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek (Liga) elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a vasút, az energiaszektor és a közszféra egyes területein még zajlanak a helyi bértárgyalások, amelyeketKordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke az idei feladatok közé soroltaa Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keretein belül. Felidézte, hogy tavaly a VKF munkatervében már megállapodtak arról, hogy ezekről is tárgyalnak majd, ez azonban elmaradt. Ezért az egyeztetések mielőbbi folytatása érdekében még a napokban levélben fordul majd Cseresnyés Péterhez, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkárához - fűzte hozzá.A szakszervezeti vezető szerint a robotizáció és a digitalizáció munkaerőpiacra gyakorolt hatásaival is érdemes lenne foglalkozniuk a szakszervezeteknek az idén.Kordás László szólt arról is, hogy véleménye szerint jövőbeni szociális katasztrófához vezethet, ha a nyugdíjak emelése csak 1-2 százalékos szinten marad, miközben a reálbérek növekedése továbbra is 6-7 százalék között mozog.