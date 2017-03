Indulhat az aláírásgyűjtés a nyugdíjemelésért

A FERPA európai polgári kezdeményezést indítana azért, hogy a nők kapjanak komoly állami támogatást, amikor idős, vagy beteg családtagjaikat gondozzák és ezt az időt is számítsák be a nyugdíjuk megállapításakor. A szervezet szerint az idősebb nők kiszolgáltatottságát növeli, hogy mindössze a férfiak nyugdíjának 61%-át kapják meg átlagban az EU-ban.Ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon az üggyel, legalább egymillió aláírást kell gyűjteni a cél érdekében legalább hét EU-tagországban, ebből Magyarországon 16 ezernek kell meglennie.A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata is a bérek egyenlőségét, rövidebb munkaidőt és a nyugdíjas asszonyok 40 százalékkal kisebb jövedelmének megemelését kérte tegnap kiadott közleményében - írja a lap.