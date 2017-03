Optimisták a Takarékbank elemzői

Stabil a külső környezet, de erősödnek a kockázatok

A fogyasztás pörgeti a gazdaságot

Csökkenő munkanélküliség, több foglalkoztatott

Emelkedni kezdett az infláció

Nincs veszélyben az egyensúly

Csökkenő hozamszintek, erősödő forint

A magyar gazdaságot továbbra is támogatja a nemzetközi környezet, de az összességében pozitívnak mondható képet kockázatok is árnyalják. Az európai konjunktúra mutatók stabilan javulnak, amit a 10 százalék alá mérséklődő munkanélküliség és az enyhén élénkülő infláció is bizonyít. Azonban a Brexit és az európai bankrendszer állapota okot adhat az aggodalomra. Ázsiában - főként Kínában - ugyan a gazdasági növekedés lassul, de jelenleg kiszámítható ütemben. Viszont egy erőteljesebb lassulás és több geopolitikai feszültség esetleges negatív hatását sem szabad alábecsülni. Amerikában az új elnök ígéreteivel összhangban fiskális expanzió, így az eddig vártnál gyorsabb GDP-bővülés várható a következő években. Csakhogyami a világgazdasági kereskedelem egészének alakulására is hatással lehet.A külső finanszírozási feltételek is pozitívan alakulnak. Az Európai Központi Bank decemberben az eredetileg jövő év márciusában lejáró eszközvásárlási program kilenc hónappal való meghosszabbításáról döntött, bár annak keretösszegét 80-ról 60 milliárd euróra csökkentette. Vagyis Európát továbbra is laza monetáris kondíciók jellemzik, ami támogató a magyar eszközárak alakulása szempontjából, még ha a Fed a vártnál gyorsabb ütemben emel is kamatot.A Takarékbank becslései szerint idén 3,6 százalékig, 2018-ban pedig akár 4 százalékig gyorsulhat a gazdasági növekedés üteme. A belső keresletet egyértelműen az elmúlt évekhez képest kiugróan magas béremelkedések élénkítik. 2017-ben 10 százalékkal nőhetnek a bérek a bérmegállapodások, a minimálbérek és a bérminimum emelése, valamint az egyre fokozottabb szakemberhiány miatt. Így a várt 2,4 százalékos infláció mellett 7,6 százalékos reálbér-növekedés várható idén.A bérnövekedésre azonban jelentős felfelé mutató kockázatot jelent, hogy egyes hiányszakmákban gyorsuló ütemű bérnövekedésre lehet számítani a következő években, amit az elmúlt hónapokban folytatott bértárgyalások - egyes esetekben kétszámjegyű bérmegállapodások - is tükröznek, miközben bizonyos ágazatokban folyatódik az életpályamodellek bevezetése.A kereslet növekedését a béremelkedés mellet pozitívan befolyásolják a javuló munkaerőpiaci folyamatok is. A foglalkoztatás növekedését fékezheti azonban az egyre több ágazatban jelentkező szakemberhiány, ami támogathatja a köztisztviselői állomány, valamint a közfoglalkoztatottak számának tervezett csökkentését, így a munkaerőpiac szerkezete kedvező irányba mozdulhat. Összességében az év második felében 4 százalék közelébe süllyedhet a munkanélküliségi ráta.Az EU költségvetési ciklusváltása miatt a tavalyi negyedik negyedévben 24,1 százalékkal, a tavalyi év egészében 20 százalékkal csökkentek a beruházások. Viszont a 2014-20-as EU ciklus forrásainak tervezett gyors ütemű lehívása újra lendületet adhat a gazdaságnak 2017-2018 során, amihez a lakásépítéseket támogató intézkedések - így az új lakások áfájának csökkentése, a CSOK bővítése -, valamint a költségvetés kiadásainak növelése további pozitív hatással járulhatnak hozzá.Újabb, nagyvolumenű autóipari beruházások, valamint az iroda- és egyéb ingatlanfejlesztések érdemi felfutása szintén élénkítik a gazdaságot a következő években, amit az állami beruházások tervezett számottevő növekedése is támogat. A beruházásokat a társasági adó csökkentése, valamint a bérköltségek növekedése és a szakemberhiány is támogathatják, mivel az utóbbiak a vállalati termelékenység növelését kényszeríthetik ki. A beruházások meredek gyorsulásának hatásait azonban ellensúlyozza a magas importigény, így a külkereskedelmi többlet várható csökkenése némileg fékezi a gazdaság növekedését. A kifejezetten kedvező konjunktúramutatók ellenére tavaly gyenge teljesítményt nyújtott az ipari termelés, ezen belül pedig különösen gyenge volt a járműgyártás kibocsátása, amit részben a hazai autógyárakban elvégzett modellfrissítések is okozhattak. A következő hónapokban újra élénkülhet az ipari termelés, amit a határozottan javuló hazai és európai konjunktúramutatók is alátámaszthatnak, azonban a tavaly decembertől az Audinál tervezett műszak visszafogás fékezheti a növekedés ütemét. A feldolgozóipari foglalkoztatás növekedése szintén az ipar várható élénkülését jelzi előre. Az alacsony tavalyi bázis és egyes új élelmiszeripari és gumiipari kapacitások üzembe helyezése miatt idén 3,5 százalékra gyorsulhat a növekedés. Lényegesebb gyorsulásra 2018-ban számítunk, amikor újabb jelentős autóipari kapacitások lépnek üzembe.Az infláció éves üteme ugyan hosszú idő után a 3 százalékos cél közelébe emelkedett, de a tényleges árnyomásra jobban utaló maginflációban nem történt érdemi változás, és az energiaárakat leszámítva a külső környezetből sem érkezik inflációs nyomás. Az utóbbi időszakban jelentősen felgyorsult bérdinamika ellenére kereslet oldali árnyomás csak fokozatosan épül fel, ugyanis részben még mindig a korábbi évek elhalasztott fogyasztásának a pótlása zajlik. Összességében idén 2,4 százalékos, 2018-ban pedig 3,0 százalékos éves átlagos inflációval számolhatunk. Vagyis 2018 előtt így nem várható, hogy a fogyasztói árak növekedésének éves üteme elérné az MNB középtávú céljaként meghatározott 3 százalékos értéket.Hiába a jelentős bérkiáramlás és a háztartások megugró fogyasztása, az egyensúlyi folyamatok továbbra is rendkívül kedvező képet festenek. 2016-ban az államháztartási egyenleg alakulása a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta. Az MNB előzetes pénzügyi számlái alapján 1,3 százalék lehetett a tavalyi eredményszemléletű GDP-arányos hiány. Bevételi oldalon az egyszeri társasági adó-, valamint az ÁFA- és SZJA-befizetések növekedése mellett a földeladások bevétele, kiadási oldalon az EU-források kifizetésével kapcsolatos kiadások és a kamatfizetések csökkenése segítették a deficit komoly méretű csökkenését.A kiadási oldalon ugyanakkor az oktatásra és egészségügyre fordítandó növekvő tételek miatt 2017-ben - bár elmaradhat a tervezett mértéktől - újra növekszik az államháztartási hiány, sőt, 2018-ban ismét a bruttó hazai össztermék 2 százaléka fölé kerülhet, de ez sem fenyegeti a GDP-arányos államadósság további csökkenését. Ez utóbbi 2017 végére már 70 százalék közelébe, 2018-ban már az alá kerülhet. A bruttó külföldi adósság már tavaly a GDP 100 százaléka alá esett, 2018 végére pedig elemzőink várakozása szerint már csak annak mintegy háromnegyedét éri el.Azzal, hogy a jegybank betéti eszközeibe október óta csak korlátozott mennyiségben fogad be banki forrásokat, a rövid távú hozamok értéke jóval az alapkamat 0,9 százalékos szintje alá szorult. Mivel az MNB továbbra is elkötelezettnek mutatkozik a jegybankmérleg szűkítésére, ezek a hozamok az elkövetkező hónapokban is igen alacsonyan maradhatnak - a jegybanki eszközökből való kiszorítás mértékének függvényében akár tartósan 0,4 százalék alá is kerülhetnek.Mivel az inflációs fejlemények sem indokolják, így a fentiekből kifolyólag 2018 második fele előtt nem várható szigorítás a monetáris feltételekben. Ezt erősíti, hogy a külső egyensúlyi helyzet alakulása továbbra is a forint erősödését támogatja. Csakhogy a felértékelődés a jegybank érdekeivel ellentétes, így rövid távon továbbra sem számítunk markáns eltérésre a forint euróval szembeni árfolyamában, ami az utóbbi időszakban a 305-315-ös sávban mozgott. 2017 második felétől kezdve azonban egy lassú, trendszerű erősödés bontakozhat ki, amit az is támogathat, hogy a javuló gazdasági mutatók miatt a nagy hitelminősítő cégek még tovább javíthatják Magyarország adósosztályzatait.