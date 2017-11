Orbán Viktor: Hungary first

Hungary first

Donald Trump amerikai elnök "America first" jelszavára utalva Orbán Viktor úgy fogalmazott: Trump elnök politikáját követik abban a tekintetben, hogy "Hungary first".

Az eredmények közül a miniszterelnök kiemelte, hogy ma már mintegy 4,4 millió magyar dolgozik, és mindegyikük fizet adót is.Beszélt a határvédelemről is, amelyről azt mondta: amikor Magyarország védi a határait és ragaszkodik szuverenitásához, akkor Európát és a nyugati kultúrát is védi.Összegzése szerint a gazdasági változások hatása nemcsak a statisztikákban, hanem a mindennapi élet világában is megjelent.

Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

2018-as választások

Családbarát kormány

Azt a célt tűztük ki, hogy 2030-ra saját erőből a termékenységi ráta a népességfenntartásához szükséges 2,1 százalékra növekedjen

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a következő parlamenti választás elsődlegesen nem arról szól, hogy melyik pártra, hanem hogy milyen jövőre szavaznak a választók."Meg akarjuk-e védeni mindazt, amit elértünk, Magyarországot továbbra is nem bevándorló országként akarjuk-e látni, vagy pedig beadjuk a derekunkat, elfogadjuk azt, amit diktálnak, szabad nemzetből ismét alávetett nemzetté válunk, és elfogadjuk, hogy bennünket mások (...) olyan bevándorlóországgá fognak átalakítani, amely a nemzeti kultúrájára és a keresztény hagyományaira nem épít".A bevándorlásról szólva úgy fogalmazott: az "európai egyesült államokat" létrehozni szándékozó erők szándékosan szállítják Európába az idegen kultúrákból érkező, "sok esetben sajnálatra joggal igényt tartó tömegeket".A miniszterelnök szerint Magyarországon családbarát, a családokat támogató politikát folytatnak, ami nemzeti létkérdés is.A magyar társadalom családközpontú, s mégis hosszú ideje a demográfiai katasztrófa felé tartott. A népességfogyás katasztrofális helyzetéből, bár vannak biztató jelek, még nem húzta ki magát a magyar társadalom - állapította meg a miniszterelnök.Rámutatott: a magyar kormány nem fogadja el azt az álláspontot, amely bevándorlókkal oldaná meg ezt a helyzetet.- közölte Orbán Viktor.