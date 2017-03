Orbán: Európa még mindig a világ legjobb helye

Európa továbbra is a világ legjobb helye

Orbán Viktor a római szerződés aláírásának 60. évfordulója közeledtével elmondta: az európai kultúra, civilizáció és gazdaság a második világháború óta eltelt időszakban példátlan eredményeket ért el,A magyar kormányfő ugyanakkor leszögezte: az uniós tagállamok jogai nem vonhatók el.A miniszterelnök emellett Brüsszelben bejelentette: Magyarország létrehoz egy monitorozó, nyomkövető bizottságot annak figyelésére, hogy romlik-e a magyarok helyzete Ausztriában az ott tervezett jogszabályváltozások hatására.Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszelben kétoldalú megbeszélést folytatott Christian Kern osztrák kancellárral, és értésére adta, hogyHozzátette, Magyarország uniós fórumokon is fel fog lépni annak érdekében, hogy az osztrák helyzet térjen vissza az uniós jog keretei közé.A magyar miniszterelnök hangoztatta: egyetértettek abban, hogy el kell kerülni az általános kapcsolatromlást a két ország között, és a konfliktusokat az adott témára kell korlátozni.Donald Tusk előző napi újraválasztása az Európai Tanács élére Magyarország számára Európa működőképességéről szólt, nem pedig egyik vagy másik tagállamról - fejtette ki a kormányfő.Tudomásul kell venni, hogy az európai politika pártpolitikai alapon működik, márpedig a magyar kormányzó pártok - a kereszténydemokraták és a Fidesz is - az Európai Néppárthoz tartoznak, ezért annak egyetlen jelöltjét támogatta Magyarország - fogalmazott Orbán.Mint mondta, "mindent megtettünk, hogy ésszerű kompromisszumra jussunk", ez azonban olyan csata volt lengyel részről, amely nem megnyerhető. Hozzátette,A mostani döntés nem befolyásolja a lengyel-magyar szövetséget, továbbra is szilárdon kiállunk Lengyelország mellett a méltánytalan támadásokkal szemben - szögezte le a kormányfő.A migránsok idegenrendészeti őrizetbe vétele nem egyenlő a fogva tartással, ugyanis aki nem akarja megvárni az ügyének lezárását, az Szerbia irányába távozhat ezekből a központokból - mondta Orbán.A miniszterelnök arról beszélt, hogy az új magyar migrációs jogszabályról folyatott megbeszélésen a tagállami vezetők nem emeltek kifogást az új magyar szabályozás ellen, hiszen a jogszabály megegyezik azokkal a javaslatokkal, amelyeket Németország és Ausztria is sürgetett.Ez azt jelenti, hogy a jogszabály értelmében Magyarország területéről nem érkezhet olyan migráns Németországba, nem mozoghat szabadon Európában, aki nem tisztázta belélépésének okát - emelte ki a miniszterelnök.