Orbán figyelmeztet: súlyos viták indulnak ősztől az EU-ban

amíg én vagyok Magyarország miniszterelnöke és itt állhatok, addig a kerítés a déli határon is állni fog,

A bevándorlási politikánk kapcsán Orbán kijelentette:bármit is kérjen tőlünk Brüsszel.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ma még nem látható, hogy ez segíti vagy rontja-e a magyar érdekek Brüsszelben való érvényesítését

A francia választások apropóján a miniszterelnök arról is beszélt, hogy az őszi németországi választások után fel kell készülnünk rá, hogy a két kontinentális nagyhatalom kísérletet tesz majd Európa átalakítására.- jelentette ki.Az Európai Bizottság már több reformjavaslatot is közzétett, köztük a szociális ügyekről, a gazdasági és monetáris uniós elmélyítéséről, a védelempolitikáról, a globalizációról szóló elképzeléseit, és hamarosan az európai költségvetés jövőjével kapcsolatos meglátásaikat is ismertetik.Orbán Viktor figyelmeztetett: mindezek súlyos témák, amelyekről komoly tárgyalások fognak zajlani, a következmények pedig hosszú távúak lesznek.