Orbán visszaszólt Macronnak

Az a kérdés, hogy Európa megvédi-e az alapértékeit, ahogy évtizedeken keresztül ezt követte, vagy meghátrál az erősödő illiberális demokráciák és autoriter rezsimek előtt?.

Egyes kelet-európai politikusok cinikus módon közelítenek az EU-hoz: az EU csak a pénzosztáshoz kell, anélkül, hogy az értékeit tiszteletben tartanák. Európa nem szupermarket, Európa sorsközösség.

Macron és a visegrádi országok kormányfői holnap reggel találkoznak az EU-csúcs keretében egy külön egyeztetésre, így a kommunikációs pengeváltás ezt az eseményt előzi meg.

Amint délelőtt megírtuk : új francia elnökként Macron egyszerre nyolc uniós tagállam lapjainak nyilatkozott az EU-csúcsra készülve (Le Figaro, El País, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera, Le Soir, Le Temps, The Guardian, Gazeta Wyborcza), és többek között azt mondta:Egyértelműsítette, hogy az alapértékeket tekintve nem hajlandó a kompromisszumraMacron azt is mondta, konkrét országneveket, illetve vezetőket nem említve:Az MTI tudósítása szerint azt is jelezte: nincs egyetértés az uniós tagországok között a migránsok elosztását illetően, mivel a nyugatiak úgy akarnak megszabadulni az oktalanul beengedett migránsoktól, hogy szét akarják osztani azok között, akik megvédték magukat és nem engedték be őket a saját országunkba, mint például Magyarország.A kormányfő hozzátette, mivel a migránsok elosztásának kérdésében sosem lesz egyetértés, azokon a témákon kell munkálkodni a csúcstalálkozón, amelyekben a tagországok egyetértésre juthatnak. Ilyen a közös uniós határok védelméről elfogadandó nyilatkozat, amely a migráció külső dimenzióira összpontosít, azaz arra, hogyan akadályozza meg az unió, hogy olyanok jöjjenek Európába, akiket nem szeretne itt látni - mondta miniszterelnök.Hozzátette, a kérdésben várhatóan sikerül egyetértésre jutni, mivel az uniós tagországok nagy része azonos véleményen van azzal az elképzeléssel kapcsolatban, amely szerint Líbia északi és déli határain menekülttáborokat kell létrehozni. Ezekben a táborokban kell különválasztani a menekülteket a gazdasági bevándorlóktól, ott kell elvégezni a jogi eljárásokat, a terrorellenes szűrést, amelyet követően csak azok léphetnének be az unió területére, akikről tudható a személyazonosságuk, akik nem jelentenek veszélyt Európa biztonságára - húzta alá.