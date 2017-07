Orbánnak adott igazat a Times menekültügyben

A konzervatív The Times szemleírója, Roger Boyes szerint Európában kezdik elfogadni azt az elképzelést, hogy nem az Európai Uniónak, hanem a nemzetállamoknak kell kezelniük a bevándorlást.Az írás szerint Angela Merkel német kancellár két éve hirdette meg a Willkommenskultur politikáját, és Európa azóta tapogatózik a megoldás után. A centrista pártok koherens nemzetközi politika híján a szélsőjobb páriapártjai által hirdetett keményvonalas megoldásokat veszik át.Hirtelenjében úgy tűnik, hogy a bevándorlás kezelésének magyar modellje - amelyet széles körben a civilizált európai értékek megsértéseként bélyegeztek meg - megelőzte saját korát. Orbán Viktor, Magyarország "szószátyár miniszterelnöke" az EU liberális konszenzusának ellenségeként állítja be magát, bár az uniós támogatásokat örömmel elfogadja. A vele szembeni aggályok nyilvánvalóan megalapozottak, nem utolsósorban a Soros György elleni gyűlöletteljes kampánya miatt, és az sem bizalomgerjesztő, amikor az etnikai homogenitást nevezi a gazdasági siker kulcsának - írta Boyes.A magyar miniszterelnök korántsem szent, de két fontos kérdésben igaza van: az egyik az, hogy Európa valóban csak sodródik a bevándorlás ügyében, a másik pedig az, hogy végső soron a nemzetállamok feladata a megfelelő egyensúly kialakítása a bevándorlók és a lakosság között - fogalmaz a The Times szemleírója.Roger Boyes szerint az Európai Unióban sokan csendben beletörődtek abba, hogy a külső határok megerősítése a követendő út. A szerző idézte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki elmondta neki: kollégái diszkréten SMS-üzenetekben adnak neki igazat, vagy azt írják, hogy bárcsak ők mondhatták volna ki ugyanazt, amit ő.