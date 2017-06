Óriási meglepetés várta Trumpot a Fehér Házban

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv — Melania Trump (@FLOTUS) 2017. június 12.

A költözést a first lady kommunikációs igazgatója jelentette be vasárnap, miszerint az USA elnökének felesége és fia is Washingtonba költözött New Yorkból.Melania Trump a hétfő reggelét ezzel is kezdte Twitter-csatornáján:Miután megválasztották Trumpot az Egyesült Álamok elnökévé, felesége és 11 éves fia New Yorkban maradt a Trump-toronyban, mert a First Lady meg akarta várni a tanév végét (a modern amerikai történelemben az első first lady, aki nem a férjével együtt, azonnal költözött be a Fehér Házba). Ezalatt az elnöki házaspár New York és Washington között ingázik. Barron Trumpot egyébként egy washingtoni magániskolába íratják be, ősztől ott folytatja a tanulmányait.A költözés híre már múlt csütörtökön megjelent az amerikai sajtóban.

Trump, felesége és fia az Air Force One fedélzetéről lépnek le június 11-én. Kép és címlapkép forrása: MANDEL NGAN / AFP