Óriási sokk a brit választáson

Frissítés: 631/650 mandátum megszámolása után még kevésbé biztató a helyzet a konzervatív pártnak. A toryknak 307 mandátuma van, vagyis a minimális abszolút többséget is már csak akkor érheti el, ha mind a 19 fennmaradó helyet megszerzi. Ez gyakorlatilag lehetetlennek látszik.

Frissítés 2: Eldőlt Már csak 15 mandátum sorsa ismeretlen, és a toryknak még mindig csupán 308 helye van. Vagyis Theresa May elbukta a konzervatívok parlamenti többségét.

A toryk végül hozzák a szűk abszolút többségüket, és a céljaik szempontjából egy teljesen értelmetlen választáson lesznek túl. (Ez a forgatókönyv friss eredmények ismeretében elszállt.)

A toryk elveszítik abszolút többségüket, de sikerül egy koalíciót összeütni, és így kormányoznak tovább. Ettől a Brexit-tárgyalások nemhogy könnyebbek, hanem a belső egyeztetések miatt még nehezebbek lehetnek.

A toryk koalícióval sem tudnak többséget biztosítani a parlamentben, ez esetben kisebbségi kormányzás, új választások kiírása is elképzelhető, de mindenképpen sokkal kényesebb lesz a helyzet, mint az előrehozott választások előtt volt. (Az első számú koalíciós partner az ír unionista párt lehet, de könnyen lehet, hogy akkorát buktak a toryk, hogy így sem biztosítható a többség.)

A harmadik forgatókönyv esetén felsejlik az a kép, amit már a Brexit után is sok megfigyelő jósolt: Nagy-Britannia politikai válságok elé nézhet.

Szűk konzervatív fölényt mutattak a brit parlamenti választás péntek hajnalban közzétett részeredményei: a 650 körzetből közel 600-ban már megszámolták a szavazatokat, 288-ban a Konzervatív Párt, 249-ben a Munkáspárt győzött. Az abszolút többséghez 326 mandátumra van szükség, vagyis a hátralévő 50 helyből 38-at kell megszereznie Theresa May pártjának.A tegnapi választás után közvetlenül közzétett exit poll szerint a végső elszámolásnál a konzervatívok eredménye 314, a munkáspártiaké 266 képviselői hely lehet, vagyis Theresa May elveszíthette az abszolút többséget. Bár a brit közvélemény-kutatók múltbeli eredményeik alapján nem szolgáltak rá különösebben a bizalomra, a részeredmények alapján a mostani exit poll számai akár össze is jöhetnek - de legalábbis az a jóslat, hogy a konzervatívok elveszítik abszolút többségüket a törvényhozásban, megvalósult.A részeredmények szerint a Skót Nemzeti Párt (SNP) 35, Liberális Demokraták 12, az észak-írországi unionista DUP szintén 10 képviselői helyet szerzett meg.Az előrehozott választás a konzervatívok ötlete volt. Arra alapoztak, hogy a szűk parlamenti többségüket nagyobbra cserélve - egyben nagyobb társadalmi támogatottságot felmutatva - hatékonyabbak lehetnek az unióval folytatott Brexit-tárgyalásokon. Ez a projekt súlyos kudarcba fulladt, hiszen "hung parliament" alakut ki, vagyis egyetlen párt sem szerzett abszolút többséget.Az utolsó mandátumok megszámolása előtt három kimenet volt lehetséges:Mint látható, ez az értelmezés a Telegraph-tól most sem áll távon:

Sőt, felmerül Theresa May bukásának a lehetősége is:

Theresa May brit miniszterelnöknek "át kell gondolnia a pozícióját", miután a "rettenetes" választási kampány eredményeképpen a Konzervatív Párt elveszítette a parlamenti többségét - közölte pénteken Anna Soubry konzervatív parlamenti képviselő a BBC-nek nyilatkozva. Soubry az első konzervatív párti politikus, aki a választási eredmények fényében burkoltan ugyan, de azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a vártnál rosszabb szereplés miatt Theresa Maynak meg kell fontolnia lemondását. Soubry tavaly júliusig az üzleti, energia és ipari stratégia miniszterhelyettese volt.A brit font az előzetes eredmények hatására gyengült, de az elmúlt órákban (vélhetően a szűk likviditás miatt is) nincs mozgás a kurzusban.

A font az idei mélypontja közelében is járt, a de a tavalyi Brexit népszavazás után kialakult gyenge szintektől még messzebb van:

Theresa May még bizakodik és bizonygat

Ha az előrejelzésnek megfelelően a konzervatív párt nyerte el a legtöbb helyet, és valószínűleg a legtöbb szavazatot, akkor ránk hárul a stabilitási időszak megteremtésének feladata, és pontosan ezt fogjuk tenni.

Szándékom ugyanaz ma reggel, mint bármikor korábban. A kampányban elmondtuk, melyek a fő szempontjaink: hogy jó Brexit-megállapodást tudjunk kötni.

Nagy-Britanniának egy ideig stabilitásra van szüksége, és ha a konzervatívok győznek a választásokon, akkor teljesítik a kötelességüket: megteremtik ezt a stabilitást - jelentette ki Theresa May brit miniszterelnök ma hajnalban, miután kiderült, hogy saját választókörzetében ő győzött.- nyilatkozta May, ám direkt módon nem tért ki az esetleges koalíciós kényszerre. A Miniszterelnök folytatta:Jeremy Corbyn, a brit Munkáspárt vezetője lemondásra szólította fel Theresa Mayt a toryk "rossz" választási eredménye miatt. Corbyn szerint a kormányfő azért írta ki az előrehozott választásokat, hogy nagy arányban győzzön, és ezáltal meg tudja erősíteni a tekintélyét. De az elvesztett mandátumokkal együtt elvesztette a bizalmat is, és ez elég kell, hogy legyen neki ahhoz, hogy távozzon, és utat engedjen egy munkáspárti kormánynak, amely "igazán képviselni tudja ezt az országot". A szavazók "a reményt választották, és hátat fordítottak a megszorító politikának". A Munkáspárt kampánya megváltoztatta a politikát az országban, ezáltal Nagy-Britannia egy "más, alapvetően jobb hely lehet" - szögezte le.További részletek hamarosan.