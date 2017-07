Óriási tempóra kapcsolt a magyar építőipar

Az építőipar 2016 közepén lódult meg, miután letudta azt az óriási visszaesést, ami az uniós támogatások ideiglenes elapadása miatt történt. Azóta meredeken emelkedik a termelés, és az év közepére gyakorlatilag teljesen ledolgozta a tavalyi sokkot.

Mindkét építményfőcsoport termelésének volumene nőtt, éves alapon az épületeké 27,2, az egyéb építményeké 46,7%-kal. Az épületek építésének növekedése májusban is elsősorban az ipari és raktárépületek, kisebb mértékben a sportlétesítmények és oktatási épületek építésének az eredménye. Az egyéb építmények esetében a termelés - az alacsony bázis mellett - út- és vasútépítési munkák következtében bővült. Ez is mutatja az ágazat uniós forrásfüggőségét, ugyanakkor jó hír, hogy az épületek területén megfigyelt trendszerű növekedés részben a magánszektor erősödésének a következménye.

Az építőipar várhatóan az év második felében is dinamikusan fog növekedni, ezt mutatja az is, hogy májusról is magas rendelési számokat adott ki a KSH. A megkötött új szerződések volumene az előző évihez képest 53,2%-kal emelkedett. Ezen belül a két építményfőcsoport ellentétesen változott: az épületek építésére kötött szerződéseké 12,0%-kal csökkent, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 99,5%-kal nőtt. Az egyéb építmények esetében bekövetkezett növekedés sportlétesítményekre, valamint közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött szerződések eredménye.Az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumene május végén 94,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbi, alacsony bázist. Ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 38,5, az egyéb építményeké pedig 132,0%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban.

Az ágazat erős hullámzása miatt az éves indexek nem mindig mutatnak pontos képet a helyzetről, de ha megnézzük a folyó áras adatokat, akkor is azt láthatjuk, hogy az ágazat növekedése keresleti oldalról biztosított.