Óriási tüntetések: kiakadtak a románok a korrupció legalizálásán

Mi van az új rendeletben?

A rendelet értelmében ezentúl csak a 200 ezer lejnél (14 millió forint) nagyobb kárt okozó hivatali visszaélésért indítható bűnvádi eljárás, a kiszabható legnagyobb büntetést pedig az eddigi hétről három évre csökkentette, öt évre rövidítve az elévülési időt.

Kétezer embernek segítene az enyhítés

Kiírta magát Románia az EU-ból?

Az államfő újra kiakadt

El a kezekkel a korrupciós ügyészségtől!

"A kormány azt is megígérte, hogy nem fogja sürgősségi rendelettel módosítani a büntetőjogot és nem tűzi ezt (bejelentetlenül) napirendre (...) Szeretném világosan megüzenni a kormánynak: el a kezekkel a DNA-ról!" - szögezte le a román államfő.

Erőteljes külföldi és belföldi reakciók

A román kormány az igazságszolgáltatás szakmai szervezetei, valamint a román államfő bírálata ellenére kedden este elfogadta a büntetőtörvénykönyvet (Btk.) és a -perrendtartást módosító sürgősségi kormányrendeletet, amely enyhítette a Btk. több cikkelyét. A kormányrendelet szerdán meg is jelent a román Közlönyben.A rendelet a hivatali visszaélésre, hanyag kezelésre, érdekellentétre és bűnpártolásra vonatkozó cikkelyeknél enyhít a Btk. szigorán, az indoklás szerint azért, hogy a törvényt összhangba hozza az alkotmánybíróság korábbi döntéseivel.A Btk.-ba bekerült egy olyan cikkely, miszerintAz ellenzéki sajtó szerint a kormány ezzel próbálta megakadályozni azt, hogy a Btk. "rajtaütésszerű" megváltoztatásáért bűnpártolás gyanújával bepereljék., és ezentúl - másodfokú rokonságig - nem lehet majd bűnpártolással vádolni az elkövető családtagjait., akik ellen hivatali visszaélésért, és csaknem kétezer olyan, akik ellen hanyag kezelésért emelt vádat a korrupcióellenes ügyészség. A román sajtó szerintFlorin Iordache igazságügyi miniszter szerdán újabb sajtónyilatkozatban erősítette meg: a kormányt kizárólag az vezérelte, hogy összhangba hozza a Btk.-t az alkotmánybírósági határozatokkal. Calin Popescu Tariceanu szenátusi házelnök, a szociáldemokratákkal kormányzó ALDE társelnöke emlékeztetett, az alkotmánybíróság korábban megállapította: a román Btk.-ban a hivatali visszaélés fogalma túl általánosan van szabályozva, ami visszaélésekre ad lehetőséget az ügyészek részéről. Mint mondta, a korrupcióellenes ügyészség aktáinak több mint 70 százaléka a hivatali visszaélés vádjával indult.A román lapok és internetes portálok csütörtökön tág teret szenteltek a rendeletnek és a tüntetések bemutatásának. Az MTI összefoglalója szerint a lapok üzenete az:, az igazságszolgáltatás működéséről és a romániai börtönök helyzetéről.Klaus Iohannis román államfő csütörtöki sajtóértekezletén úgy értékelte: a kormány az igazságszolgáltatással nyilvánvalóan alkotmányos természetű jogvitába keveredett, amelyet csak a taláros testület tud rendezni.Az elnök azt mondta: mély benyomást hagytak benne az előző napi nagyszabású tüntetések, amelyekkel szerinteIohannis ugyanakkor írásos magyarázatot kért Carmen Dan belügyminisztertől arra, miért nem szigetelte el a csendőrség a tüntetés megzavarásának szándékával érkező erőszakos csoportokat, és miért engedte, hogy a békés tüntetők közé provokátorok vegyüljenek, akiknek érkezéséről "előre tudott".Az államfő arra utalt, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) előre figyelmeztette a belügyminisztériumot, hogyamelyen csendőrségi becslések szerint több mint százezer - ellenzéki források szerint csaknem kétszázezer - ember tiltakozott békésen a szociálliberális kormány eljárása ellen, amíg egy erőszakos csoport és a csendőrség közti összecsapások miatt végül el kellett menekülniük a térről.Iohannis egy újságírói kérdésre reagálva kitért arra az - igazságügyi tárca által cáfolt - értesülésre is, miszerint a Grindeanu-kabinet egyetlen szervezetbe készülne összevonni a korrupcióellenes ügyészséget (DNA) és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni vádhatóságot (DIICOT).szerdai nyilatkozatában kifejtette, hogy Romániának előre kell haladnia a korrupció elleni harcban, nem szabad visszalépnie. Leszögezte, hogy az Európai Bizottság komoly aggodalommal figyeli a korrupció helyzetének romániai alakulását. Úgy fogalmazott: "a korrupció elleni harcban elért eredmények visszafordíthatatlansága alapvetően fontos" az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy lezárhassa az úgynevezett együttműködési és értékelési mechanizmus (CVM) keretében figyelemmel követett reformfolyamatok vizsgálatát., és választ vár Bukaresttől arra a kérdésre, hogy a rendelet révén megváltozó környezetben miként lehet folytatni a korrupció elleni küzdelmet - hangzott el szerdán Berlinben a német kormányszóvivői tájékoztatón. Martin Schäfer külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy a román kormány döntése "nem jó és nem helyes jelzés". Angela Merkel kancellár szóvivője, Steffen Seibert felidézte, hogy a kancellár a napokban telefonbeszélgetést folytatott az ügyről Klaus Iohannis román államfővel, teljes támogatásáról biztosítva őt a korrupció ellen folytatott küzdelmében.amelyben mélységes aggodalmuknak adtak hangot a kormány keddi döntése ellen, amellyel - mint írják - aláaknázta Romániának a jogállam megerősítése és a korrupcióellenes harcában az elmúlt tíz évben tett elért eredményeit. A közleményt Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Kanada írta alá és adta ki a bukaresti nagykövetségeken keresztül.hogy a kabinet az utcai tüntetések ellenére kedd éjszaka sürgősségi rendelettel módosította a Btk-t, és így korrupcióval vádolt politikusok tucatjait mentette meg a felelősségre vonástól.amely szerint a Btk.-módosításról a parlamentnek kellene döntenie. A román ellenzék szerdán bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kabinet ellen, amiről várhatóan jövő héten fog szavazni a román parlament. Ennek elfogadása a kormány megbuktatását eredményezné, az ellenzéknek azonban még 65 szavazatra lenne szüksége a kormányoldalról, ahhoz, hogy sikerrel járjon indítványa.