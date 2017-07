Politikai konfliktushoz vezetett a horvátországi erdőtűz

a rendszer jól reagált, és az emberek remek munkát végeztek.

Az újság szerint ez volt az első nyilvános összetűzés a két közjogi méltóság között, akiket egyaránt a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) jelöltjeként választottak meg tisztségükre.A horvát kormányfő kedden délelőtt újságíróknak a tengerparti tűzesetekkel kapcsolatban Splitben azt mondta:Kolinda Grabar-Kitarovic, a hadsereg főparancsnoka viszont ausztriai látogatásán kijelentette: szerinte a hadseregnek előbb be kellett volna kapcsolódnia a tűzoltásba.Erre reagálva Krsticevic a sajtón keresztül üzenve felajánlotta lemondását. Közölte: Andrej Plenkovic és Kolinda Grabar-Kitarovic azonnal felmenthetik tisztségéből, ha bebizonyosodik, hogy a hadsereg nem reagált időben és szakszerűen a tűzesetekre. Jelezte, hogy a hadsereg közbelépését a tűzoltóság országos parancsnokának kell kérnie, de kedd délutánig nem érkezett hozzá ilyen kérelem.Andrej Plenkovic rendkívüli sajtótájékoztatóján utasította vissza a miniszter lemondását és közben Kolinda Grabar-Kitarovic szavaira is reagált. Az államfő kedden délután Splitben már árnyaltabban fogalmazott. Szavai szerint nem a védelmi minisztert bírálta, henem azt kérdőjelezte meg, miért nem értesítették korábban a hadsereget. Felelősöket azonban nem nevezett meg.Hétfő éjszaka néhány órán belül 20 helyszínen keletkezett tűz Dalmáciában. Omis és Split között 4500 hektárnyi terület égett le, és 80 ember sérült meg, többségükben tűzoltók. A helyzet Split-Dalmát megyében volt a legsúlyosabb, ahol több falut is körbevett a tűz, lakóházak, olajfaültetvények, mezőgazdasági gépek és gépjárművek váltak a lángok martalékává. Több helyi lakost és turistát is evakuáltak. A tűz hétfő estére elérte Split város határát, a lángok terjedését később sikerült megállítani, de napokba telik, mire eloltják őket.Több horvát újság bírálta a kormányt, úgy vélvén, hogy Horvátországnak mint jelentős idegenforgalmi célpontnak jobban fel kell készülnie a hasonló esetekre és az irányítást jobban meg kell szerveznie.