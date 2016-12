Rázós volt 2016, de újabb viharfelhők várnak a térségünkre is

Ez a nagy kép a feltörekvő országok számára 2017-en

A feltörekvő európai és afrikai piacok (EMEA) átlagos GDP-növekedése a 2016-os 1,4%-ról 1,9%-ra gyorsulhat, főként amiatt, hogy Oroszország kétévi recesszió után jövőre már végre nőni fog 1,1%-kal és a brazilok is kijönnek a mély recesszióból

Az összes feltörekvő piac átlagos GDP-növekedése 4,4%-ról 4,6%-ra gyorsulhat még azzal együtt is, hogy a kínai növekedés 6,7%-ról 6,4%-ra tovább lassulhat

Mindezzel párhuzamosan a fejlett piaci országok éves növekedési üteme az idei gyorsulás után kicsit lassulni fog jövőre 1,8%-ról 1,6%-ra

A dél-afrikai és a török gazdaság növekedése is gyorsulhat jövőre azzal együtt, hogy fokozott külső pénzügyi sérülékenységgel néz szembe a két ország a politikai kockázatok mellett

Az alábbi ábra bal oldala azt mutatja, hogy idén a fejlett piacokon előbb érkezett a gazdasági fellendülés, majd ahogy az év közepétől stabilizálódtak a nyersanyagárak, a feltörekvő piacokon is megjelent az élénkülés, mindez pedig jövőre folytatódhat. Az ábra jobb oldala a három nagy feltörekvő piaci térségre szétbontva még látványosabban mutatja be azt, hogy(az EU-források visszaesése a beruházásokon keresztül lehúzta az első félévi növekedésünket ), az ázsiai növekedés a "beállított" kínai növekedés miatt stabil, míg a dél-amerikai növekedés jelentősen lassult.

Mindez a számok szintjén az alábbiak szerint néz ki, amelyből jól kirajzolódik, hogy mely nagyobb feltörekvő gazdaságok állnak talpra jövőre és hol várható megbicsaklás (pl. Szaúd-Arábia).

A feltörekvő piacok gazdasági élénkülésével, illetve a Donald Trump elnökségével hangsúlyosabb inflációgeneráló politikával párhuzamosana feltörekvő piaci univerzumban. Ez immár nemcsak az inflációs fő számokban testesül meg, hanem a maginfláció szintjén is, és éppen erre, illetve egyéb tényezőkre reagál majd

A mi térségünket jobban szemügyre véve az UniCredit Research azt vázolja, hogy az EU-források lehívásának felpörgésével, a lakossági fogyasztás élénkülésével párhuzamosan jó évek elé néz a kelet-közép-európai térség 2017-2018-ban (mindkét évre 3-3%-os átlagos GDP-növekedést vázol, noha Magyarországon a 4%-os 2017-es növekedés is esélyes ), és környékünkön az orosz, ukrán, horvát és szerb növekedési helyzet is javulhat.

A Danske Bank 2017-es feltörekvő piaci kockázati "térképe" két Fed-emelést vetít előre az év során és ezzel együtt arra számít, hogy a Trump-adminisztráció kereskedelem-politikai szigorító lépései (vámok, egyéb akadályok)Ekkoriban lehet majd látványosabb a kínai építőipar lassulása, illetve az ottani élénkítő lépések hatásának gyengülése, valamint a kínai kereskedelmi válaszlépések is ekkoriban születhetnek meg.

Mindez tehát, de fontos azzal is tisztában enni, hogy egy protekcionistább amerikai külkereskedelmi politika, illetve egy határozottabb kínai fellépés a folytatódó GDP-növekedési lassulással együtt valójában kiket is fenyeget közvetlenül. Az alábbi két ábra ebben mindenképpen jó eligazítással szolgál. Eszerint a mi térségünk országainak áruexportja lendületesen nőtt az utóbbi egy évben, gyorsabban, mint az afrikai és közel-keleti térségé, miközben a dél-amerikai és ázsiai térség országaiban fejszínre jöttek a bajok. Azt is jó tudni, hogyigaz például a magyar piac sérülékenysége a német piacon keresztül lenne erőteljesebb, azaz egy durvább kínai lassulás előbb a német piacra gyűrűzne be és minket ennek az áttételes hatása érintene fokozottan negatívabban.

Ha már a sérülékenységnél tartunk, a JPMorgan elemzése két fontos külpiaci sérülékenységi szempont szerint vizsgálata az országokat. Eszerint(magas folyó fizetés mérleg deficit, illetve a külső devizaadósság alacsony fedezettsége a jegybanki tartalékokkal). A helyi devizában kibocsátott állampapírokon belül a külföldiek részaránya tekintetében30% körüli mértékkel, de ez már jóval alacsonyabb, mint a néhány éve jellemző 40% feletti arány.

A Bank of America-Merrill Lynch elemzői több tucat feltörekvő piaci ország rengeteg indikátorát vizsgálják hónapról hónapra és folyamatosan kiadják a legsérülékenyebb országok rangsorát. A legutóbbi,, de ott van még Tunézia, Venezuela és Fehéroroszország is. A 10 legnagyobb feltörekvő piaci gazdaság sérülékenységi rangsorát Brazília és Mexikó vezeti, de érdekes, hogy Lengyelország is ott található. A legkevésbé sérülékeny feltörekvő piacok dobogós helyein Bulgária, a Fülöp-szigetek és Tajvan található.

Amennyiben végül a több tucatnyi feltörekvő ország legfontosabb makrogazdasági adatait és 2017-2018-as előrejelzéseit is szeretnénk egy táblázatban áttekinteni, így érdemes alaposan tanulmányozni az alábbi táblázatot: